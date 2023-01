Un libro del rastro se hace viral por la nota que escondía entre sus hojas desde 2008: "Tengo casi 57 años..."

Twitter se ha convertido en una red social que se caracteriza por la libertad de expresión. Es por ello por lo que muchas personas aprovechan para dar su opinión o compartir algunas anécdotas con el resto de usuarios. En esta ocasión, un joven ha publicado la nota que se ha encontrado dentro de un libro del rastro.

Ha sido la usuaria de Twitter @datenshiburu quien ha compartido en la red social la historia que se ha encontrado dentro de otra historia. La joven se encontraba hojeando un libro, concretamente un ejemplar de 'Cumbres borrascosas', cuando, de pronto, se encontró otra hoja que contaba otra historia digna de novela. "Hoy he ido al rastro, de casualidad he abierto un libro por una página aleatoria y me he encontrado con una nota muy especial", adelantaba.

En este caso, es una pequeña hoja cuadriculada, aparentemente arrancado de un cuaderno. En ella se puede ver un texto escrito en mayo de 2008, que parece ser una carta que una mujer se ha escrito a sí misma. No obstante, lo que empezaría siendo como una carta personal, ha terminado emocionando a miles de personas en la red social.

"Ojalá lo haya conseguido"



"Tengo casi 57 años y tengo que reconocer que exista la amistad y el amor, pero no para mí. Desde ahora en adelante trataré de ser feliz con las pequeñas cosas de la vida y sin contar con nadie. Tengo que hacer cosas sola, la primera ir al cine y otras muchas y, cuando las vaya consiguiendo, las apuntaré en esta libreta. Buscar la felicidad en la música, la lectura, los paseos, etc", dice la nota.

Esto parece ser una carta que la mujer se escribió a ella misma para recordarse que puede ser feliz sola y nutrirse de las pequeñas cosas sin la necesidad de que alguien la acompañe. Disfrutar del tiempo consigo misma y valorar cada momento, aunque no esté dentro de lo habitual. Empezando por hacer pequeñas cosas sola como puede ser ir al cine o ir a conciertos, actividades que se consideran de grupo.

Esta historia ha resultado ser tan llamativa y emotiva que, en tan solo unas horas, ya supera los 16.000 'me gusta' y los 2.100 compartidos entre retuits y citados, alcanzando más de 800.000 reproducciones.

"Ojalá lo haya conseguido. Se lo deseo de corazón, me gusta pensar que nunca es tarde. Compartimos, creo, devoción por los libros usados y sus historias" o "En el momento que dice que el amor existe y no para ella... Y literalmente después empieza a escribir sobre cosas que quiere hacer por su cuenta y etc, ahí mismo está trabajando el amor más bonito y verdadero, que es el propio", comentan.