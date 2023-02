¿Las vacas "se exprimen" o se ordeñan? El polémico vídeo viral en TikTok que levanta ampollas en Asturias

¿Cuántos productos lácteos tienes en tu nevera? Posiblemente, muchos, sobre todo si hay niños en casa. Y luego tendrás también quizá el pote de yogur que mejora el tránsito intestinal o ese otro que reduce los niveles de colesterol. La leche y los productos lácteos son hoy en día imprescindibles en la dieta de muchas personas en Europa. Si la leche tiene el mérito de ayudar a crecer y en el caso de los niños tiene su razón de ser, por el contrario, podría ser muy dañino para los adultos cuando se une a un consumo excesivo.

Hemos pasado como sociedad de ordeñar vacas a exprimirlas como limones, tal y como denunciaba un documental de 2018 llamado 'The Milk System'. Pero hay personas que esto lo han llevado al extremo de pensarlo. Mimi Aparicio, una joven catalana influencer que se mudó a Asturias para huir del ruido de la ciudad, se ha convertido en la protagonista por un vídeo que colgó en TikTok. Esto es habitual, ya que sus contenidos suelen tener mucha repercusión, pero el problema está en lo que contó en esta publicación.

#AUDIO ?? Mejor que las bebidas vegetales: Los tres motivos por los que debes incluir la leche de vaca en tu dieta



?? En @findesemanacope repasamos por qué no es bueno sustituir las bebidas vegetales por la leche de origen animal ?? https://t.co/dN1uD33Bmj — COPE (@COPE) February 5, 2023

Llamamos ordeño al acto de colectar leche de las ubres de la vaca tras la correcta estimulación del animal. El ganadero puede realizar el acto de ordeño con sus propias manos o mediante el uso de maquinaria especializada. La calidad de la leche depende de saber ordeñar las vacas adecuadamente, motivo por el cual es esencial ejecutar el procedimiento de la mejor forma posible. Pero en ningún momento las "exprimen", que es como explica Mimi Aparicio al mecanismo por el que consiguió esa leche recién salida de la vaca de la que presume.

Exprimir y ordeñar

Un vídeo completamente inofensivo en el que la joven muestra su agradecimiento al vecino por su generosidad. Sin embargo, una equivocación en un término ha sido suficiente para que el vídeo se haga viral generando mucha polémica. "Flipo con mis vecinos de Asturias. La verdad que hoy me faltaba leche y he ido a pedirle a un vecino, besitos para ti vecino, y va y me da una leche que aquí tengo para dos o tres días y encima de una vaca de recién exprimida, o sea flipo, igualito que en Barcelona", relata.

Al instante, la publicación se llenó de comentarios negativos: "Como anécdota, una vaca no se exprime, la vaca se cata y se ordeña". La joven es plenamente consciente de ello, o al menos es lo que asegura: "Joe, qué desastre… Esto de la improvisación…". Mimi se hizo viral después de que tras la pandemia de la Covid decidió dejar su vida en Barcelona con el objetivo de cumplir sus sueños. Algunos creen que todo lo hizo a propósito para que el contenido se viralizara.