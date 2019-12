Las sorprendentes palabras de Greta Thunberg para describir el 2019 que se han vuelto virales

Twitter se ha llenado de definiciones sobre lo que ha significado el 2019 en las últimas horas. Los usuarios tienen que hablar de lo que ha supuesto el año para ellos con una condición: no superar las cinco palabras. Es el límite impuesto por el hashtag #2019in5words, utilizado por muchos a la hora de hablar de su año. Incluida Greta Thunberg.

La activista sueca también ha querido participar de esta iniciativa tuitera, así que ha compartido su particular aportación al respecto este sábado por la tarde. “Our house is on fire” (Nuestra casa está ardiendo), ha escrito la joven de 16 años, en una clara referencia a los problemas relativos al medio ambiente.

Es la moraleja de 2019 con la que se queda Thunberg, en uno de sus característicos mensajes para provocar una mayor concienciación sobre la lucha contra las consecuencias del cambio climático. Su tuit no ha tardado en recibir un montón de interacciones: supera los 16.000 retuits y los 82.000 Me gusta en estos momentos.

Ha sido un día especialmente activo en Twitter para quien fuera una de las grandes protagonistas de la última Cumbre del Clima, celebrada en Madrid. Por la mañana, Thunberg ha querido tener un gesto de reconocimiento con una de las delegaciones locales de la ONG a la que representa, Fridays For Future, en China.

Un rato después de lanzar la sorprendente definición de lo que ha significado 2019 para ella, Thunberg retuiteaba el mensaje de una joven que compartía su angustia al respecto de los incendios en El Congo. “Por desgracia, no puedo hablar de esto en las noticias. Estoy cansada. Cualquier ayuda es bienvenida. Por favor, comparte esto en tu TL. Gracias. Los incendios en África necesitan ser detenidos”, expresaba.

This is me! I have been striking for #Congorainforest for 66 days now from Uganda.



I have not been able to get it to be talked about in the news sadly.



So exhausted. Any help is welcome. Please share this on your TL.Thank you



Africa fires need to be stopped@GretaThunberg pic.twitter.com/9DZXuHoxLT