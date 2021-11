Las palabras de Isabel Gemio que han molestado tanto a Fabiola Martínez: una llamada para pedir explicaciones

Este sábado Fabiola Martínez utilizaba sus redes sociales para negar que está de nuevo enamorada, un titular que lo protagonizaba Isabel Gemio al ser preguntada por la prensa por la entrevista que le ha hecho. Unas declaraciones que se han sacado de contexto y que han formado una gran controversia, incluso han producido un malestar tremendo entre las dos.

Fabiola colgaba en su perfil de Instagram un vídeo mostrando la conversación que ha tenido con Isabel Gemio, preguntándole por qué dijo que estaba enamorada... pero lo cierto es que la periodista, en esta ocasión, lleva razón. No afirmó que estuviese enamorada, simplemente dejó caer que estaba guapísima y bellísima, y con su especial forma de ser, dijo: "Yo creo que igual está enamorada, no hombre que no, que está guapa porque se quiere a sí misma".

Unas declaraciones que han sacado de quicio a Fabiola Martínez y que le han molestado porque no está enamorada. Le ha pedido explicaciones a Isabel Gemio, quien le ha explicado que en ningún momento dijo eso con la finalidad de molestarla y que por supuesto, fue en tono irónico.

Parece que este fin de semana no ha sido el mejor de la vida de Fabiola, que se ha visto envuelta en esta polémica en la que también está Isabel Gemio, que como ya sabemos, cada vez que habla... sube el pan.