La dura pérdida que ha sufrido Fabiola Martínez, expareja de Bertín Osborne: "Desgraciadamente le perdí"

Fabiola Martínez se ha convertido en uno de los personajes de la crónica social más cotizados de este 2021, después de que a comienzos de este año se conociera su separación del presentador y cantante Bertín Osborne tras veinte años de relación.

Desde entonces, la vida de la venezolana dio un vuelco de 180 grados, marcada por la dureza y los frecuentes llantos, tal y como ella misma ha revelado en algunas entrevistas. No obstante, es consciente de que si el amor se ha acabado y lo que sienten el uno por el otro ya no es el mismo de siempre, lo mejor es aceptarlo y empezar una vida nueva.





La buena relación que mantiene Bertín Osborne tras la ruptura

Pero las heridas las cura el tiempo, y Fabiola es una mujer que, a día de hoy, se muestra feliz con su soltería. Este verano, el primero que vive sin pareja en dos décadas, la venezolana se ha encontrado consigo misma, centrándose más que nunca en sus compromisos laborales.

En la entrevista concedida hace unas semanas en 'Sálvame', la expareja de Bertín Osborne también manifestó que se está refugiando en su familia y en sus hijos en estos momentos difíciles. Pese a todo, la relación con el presentador de 'Mi casa es la tuya' es cordial. Prueba de ello es que cuando a comienzos de agosto finalizó su entrevista con 'Sálvame', el artista la llamó para felicitarla.

Y es que Fabiola es el centro de todas las miradas en los medios dedicados a la prensa rosa. Sin embargo, nunca ha rehuido de la prensa, más bien al contrario. En sus comparecencias en los medios, siempre se ha mostrado tranquila pese al varapalo sentimental sufrido a comienzos de 2021. De hecho, asegura que disfruta mucho de ella misma, haciendo lo que le apetece en cada momento, "de acostarme a la hora que me plazca o de quedarse en casa cuando me apetece".

Aunque la relación con Bertín Osborne es muy buena, Fabiola ha decidido no asistir a la boda de una de sus hijas, Claudia Osborne, con quien la venezolana mantiene desde siempre una magnífica relación: "No es el lugar ni es el momento, ya no tiene sentido. Cada día me reafirmo más, todo tiene su momento. Claudia ella sabe que la quiero un montón". Y es que según la ex mujer de Bertín, el hecho de no asistir a la boda no cambia nadaentre ellas ni verá alterada la relación entre ambas.

La triste pérdida que ha sufrido Fabiola en los últimos días

Pese a que no ha sido un mal verano para la venezolana, hace unos días recibió una triste noticia desde el otro lado del Atlántico. Y es que uno de sus tíos falleció a causa de la covid-19, tal y como confesó la propia Fabiola en las últimas horas en declaraciones a su entrada del Teatro EDP Gran Vía de Madrid: “Desgraciadamente perdí a un tío por covid que estaba en Colombia”, manifestaba.

Una mala noticia que Fabiola ha llevado con discreción y serenidad, que son dos de los adjetivos que mejor definen su personalidad.