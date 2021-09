Las comunidades dan un paso hacia la nueva normalidad tras la flexibilización de las restricciones

España parece avanzar hacia lo que ya se considera "nueva normalidad". Tras más de un año y medio bajo las medidas restrictivas para contener el virus, las comunidades autónomas parecen comenzar a flexibilizar estas restricciones con el único objetivo de llegar a lo que ya conocemos, como venimos diciendo, "nueva normalidad".

Con todos los indicadores epidemiológicos a la baja, la incidencia acumulada podría situarse hoy por debajo de los 100 casos por 100.000 habitantes. Esta cifra se situó ayer en los 101,55 casos, que sitúa a nuestro país en la franja de riesgo medio por covid-19, según el semáforo covid, y nos acerca cada vez más a un escenario de riesgo bajo. Con estos indicadores en completo descenso, las distintas autonomías plantean una relajación de las medidas.

La última en hacerlo fue Andalucía, que ayer miércoles publicó en su Boletín Oficial la orden por la que "se flexibilizan las medidas de salud pública vigentes en determinados ámbitos". En este sentido, la Junta ha optado por devolver los aforos completos al sector cultural, que engloba teatros cines y auditorios, en todos los territorios en el nivel 1. Asimismo, los jóvenes podrán volver a la universidad de forma presencial y los lugares de culto podrán recuperar la normalidad.

Días antes lo hizo también la Comunidad de Madrid. Fue el lunes cuando la presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso, anunció que desde el 20 de septiembre la hostelería podría recuperar su libertad horaria. Asimismo, los cines y teatros podrán recuperar por completo los aforos.

Castilla y León es otra de las comunidades que ha dado un nuevo paso hacia la nueva normalidad y desde el martes, los ciudadanos podrán consumir en barra y el interior de la hostelería podrá aumentar su aforo hasta el 75 por ciento del total. Destaca la decisión de que las terrazas ya no estarán obligadas cumplir con la distancia de seguridad entre las mesas y el ocio nocturno reabrirá sus puertas con hasta la mitad del aforo en el caso de discotecas, mientras que será del 75 por ciento en el caso de bares y pubs.

Hace unos días, Aragón anunció la eliminación de las restricciones horarias al sector dela hostelería. Una medida que entrará en vigor a partir de este viernes y el ocio nocturno podrá abrir hasta las 04:00 horas. Una decisión que el presidente de la región, Javier Lambán, ha atribuido a la cifras de contagios, que en los últimos días son "suficientemente tranquilizadoras" como para poder tomar este tipo de decisiones.

Navarra también da un respiro a su hostelería, que desde este viernes ampliará los horarios de la hostelería y el ocio nocturno. Unas medidas a las que también se suma la Comunidad Valenciana, que desde la semana pasada dijo adiós al toque de queda y decidió reabrir el ocio nocturno hasta las 03:00 horas. Estas medidas estarán en vigor hasta el 27 de septiembre. En el caso de que los indicadores epidemiológicos sigan a la baja, la autonomía presidida por Ximo Puig avanzará a su segunda fase de la desescalada con una mayor flexibilización de las medidas.

El ocio nocturno también ha reabierto en Murcia tras varios meses de cierre hasta las 02:00 horas. Eso sí, no habrá pistas de baile y los ciudadanos estarán obligados a permanecer sentados y no podrá haber más de seis personas por mesa. Cataluña también se ha sumado a esta relajación de medidas. Con motivo de la Diada, la semana pasada se permitió la celebración de manifestaciones y la eliminación de limite de personas en reuniones sociales. Asturias es otra de las autonomías que ha recuperado la "normalidad" en la hostelería: no tienen límites de horarios y los ciudadanos ya pueden consumir en barra.