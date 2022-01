Ayudas para el alquiler: cómo conseguir el bono joven de 250€ aprobado por el Gobierno

El Gobierno aprobó el pasado octubre una partida de 200 millones de euros de los Presupuestos Generales del Estado de 2022 (PGE) para fomentar que los jóvenes puedan tener acceso al alquiler de una vivienda. Este bono joven es de un máximo de 250 euros y todo parece indicar que el próximo 18 de enero el Consejo de Ministros aprobará esta medida y posteriormente se comenzará a repartir a los jóvenes que cumplan con los requisitos.

¿Qué requisitos deben cumplir las personas que soliciten esta ayuda?

Los jóvenes que quieran recibir esta cantidad deberán tener una edad comprendida entre los 18 y los 35 años. Además, la renta de los que soliciten este montante no puede superar los 24.318 euros anuales, una cifra establecida al calcular tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que en 2022 es de 8,106 euros.

¿Los jóvenes que comparten piso optan a uno por vivienda o uno por cada persona?

Tal y cómo explicó Raquel Sánchez, ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el bono joven es por individuo, por lo que aquellas personas que vivan de alquiler en un piso compartido podrán recibir la ayuda, que será de un máximo de 250 euros.





¿Se puede recibir este bono durante todo el tiempo que se cumplan los requisitos?

Aunque los jóvenes cumplan con los requisitos necesarios para solicitar la ayuda, el máximo para recibir el bono joven es de dos años.

¿La ayuda se puede emplear a alquileres independientemente de cuál sea el precio?

El objetivo es que el bono joven fomente que los jóvenes que no tienen recursos para independizarse puedan hacerlo. Por tanto, se ha fijado un límite del precio del alquiler de 900 euros para que esta ayuda no genere un aumento de los precios de los alquileres. Además, el montante de la ayuda no podrá ser nunca mayor que lo que la persona paga por el alquiler.

¿Este límite será el mismo en todos los territorios?

La comunidad o la zona del piso que se alquile determinará el limite de la ayuda y del precio máximo que se puede pagar por el alquiler de la vivienda. A la hora de establecer estos límites, se tendrá en cuenta si la vivienda está situada en una zona "tensionada" por los precios de alquiler.

¿Se puede solicitar si se reciben otras ayudas?

Esta pregunta no tiene una respuesta rotunda, depende del tipo de ayuda y al no estar aprobado el texto definitivo aún pueden suceder cambios. Si el joven que quiere solicitar el bono joven ya recibe algún tipo de subvención por parte de algún organismo público para pagar el alquiler de la vivienda, no se podrá acumular este bono joven. Por el contrario, con ayudas como el Ingreso Mínimo Vital (IMV) si se podrá solicitar.





Estas son las claves de un bono joven que el Gobierno pretendía instaurar al inicio de año y que finalmente parece que se implantará a partir del 18 de enero, cuando el Consejo de Ministros apruebe esta medida, que está recogida en los Presupuestos de 2022.