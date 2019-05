Las "1.080 recetas de cocina" de Simone Ortega que han salvado matrimonios

Nacida en Barcelona de padres franceses, Simone se basó en los cuadernos de su abuela y bisabuela para escribir el recetario más famoso de España -también traducido a varios idiomas- que venía a cubrir un importante hueco ya que, aunque hoy proliferan estas publicaciones, entonces las referencias eran el Manual de Cocina de la Sección Femenina y "La cocina completa" de la Marquesa de Parabere, con elaboraciones más complejas.

El mérito de Simone Ortega fue apostar por una cocina del día a día, con ingredientes asequibles, y ser muy didáctica en la explicación de las 1.080 recetas, que cocinó en su totalidad durante tres años antes de su publicación hasta ajustarlas para garantizar un resultado satisfactorio, recuerda a Efe su hija Inés Ortega, quien ha seguido sus pasos.

"Cuando firmaba ejemplares, parejas jóvenes les decían que había salvado su matrimonio, estudiantes que habían comido bien gracias a ella durante la Erasmus o que el libro se incluía en listas de boda", recuerda Inés Ortega, quien se ha encargado de actualizar la obra, adaptándola a las nuevas tendencias con reediciones que superan los 3,5 millones de ejemplares vendidos.

"Sus recetas cumplen con las tres reglas básicas: orden, precisión en las instrucciones y consejos en la compra o el corte; también aporta tablas nutricionales, propuestas de menú semanal, sugerencias de maridaje para cada plato y, fundamental, se identifica la voz narrativa de su autora, que es un rasgo que muchos recetarios han perdido", asegura a Efe la periodista Carmen Alcaraz, volcada en recuperar a las gastrónomas olvidadas por la historia.

En su opinión, se trata de "un vademécum infalible que, a día de hoy, sigue vendiéndose y llevándose a la práctica. ¡Y lo que le queda!", por lo que reivindica que el sector gastronómico homenajee a su autora en el centenario de su nacimiento.

Todo gracias a un libro que nació por sugerencia de su marido, José Ortega Spottorno, fundador de El País y de Alianza Editorial. "Como la colección de libro de bolsillo de Alianza tenía mucho éxito y mi madre cocinaba muy bien, le pidió que hiciera un recetario para todos", rememora su hija.

En casa de los Ortega trabajaba una cocinera, pero la matriarca marcaba las directrices alimentarias. "Elaboraba los menús semanales para justamente no tirar nada, algo que se reivindica ahora tanto. Si hoy había cocido, mañana croquetas o ropa vieja", añade.

Era "muy rígida" en la educación de sus tres hijos y cuidaba con rigurosidad su alimentación para que no tuvieran "ni sobrepeso ni acné", algo que logró. "Nos hacía tomar yogures cuando sólo se vendían en la farmacia porque decía que era saludable", cuenta Inés.

Comilona y con especial debilidad por el chocolate, la reina de la cocina casera española fue "amiga y admiradora" de Ferran Adrià, recibió múltiples premios, entre ellos la medalla de Caballero de la Orden de las Artes y las Letras de Francia por "hacer de la cocina un arte en su más alto nivel".

"Mi contribución a la cocina ha sido modesta, no he provocado una revolución gastronómica de masas, sino más bien lo contrario, he ayudado con mi contribución francesa a elevar el nivel de las cocinas de este país", declaró al recogerla, en 2006.

Falleció dos años después, el 2 de julio de 2008, a los 89 años, pero su hija Inés se ha encargado de que "1.080 recetas de cocina" se mantenga vigente añadiendo ensaladas y pizzas, reduciendo tiempos de cocción y aligerando de calorías los platos. Incluso se creó una aplicación porque es "lo que piden los nuevos tiempos".

Y el legado promete seguir vivo de manos de su nuera Marina Rivas: "Le voy a pasar los trastos a ella. Ya hemos publicado juntas 'Cocinar sin gluten, sin huevo y sin lactosa' y en junio sacaremos un nuevo '1.080'".

Porque Ortega escribió también "Nuevas recetas de cocina", Las mejores recetas de Simone Ortega" y "Quesos españoles", entre otros, pero siempre será recordada por una cifra: 1.080.