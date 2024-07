Lara Dibildos asegura que la relación entre Escassi e Hiba Abouk no es un montaje

MADRID, 27 (CHANCE)

Lara Dibildos ha vuelto de vacaciones con su chico y se ha tenido que enfrentar a la polémica que hay con Álvaro Muñoz Escassi. Tras las imágenes de este con Hiba Abouk, se ha hablado mucho de lo que podría haber entre ellos dos, hasta ayer. Los dos protagonistas se contradecían: él confirmaba que había algo y ella que solo una amistad.

Este viernes nos volvíamos a encontrar con la actriz y nos aseguraba que lo único que tiene claro es que esas imágenes son reales, ya que confía plenamente en el padre de su hijo y sabe que no se inventaría algo así: "¿Montaje?, eso seguro que no".

Además, aseguraba que desconoce si Hiba conoce a su hijo, Álvaro, fruto de su relación con el jinete, con el que habría compartido unos días en Tarifa: "Tampoco lo sé chicos, lo siento".

Y es que, aunque asegura que no se trata de un montaje, Lara tampoco desvela qué relación existe entre el jinete y la actriz porque no ha hablado con él y no sabe qué viínculo hay de verdad: "Es que no sé lo que es, de verdad, chicos, no he hablado nada de eso".