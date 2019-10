¿Ladrones o repartidores? Así debes abrir la puerta de casa de forma segura

Ser repartidor no es tarea fácil. Errores en las direcciones a la hora de hacer entrega al destinatario, hacer frente al frío o al calor y, en no pocas ocasiones, aguantar los vaivenes de la personalidad del cliente, que deja en los repartidores una experiencia muy desagradable.

Una profesión la de empleado de la empresa de mensajería que ya no se limita al reparto de pizzas o a los clásicos carteros de Correos. La llegada de Internet ha hecho que proliferen las ventas de productos online, máxime en fechas señaladas, como la Navidad que, aunque no lo parezca, apenas restan dos meses para su llegada. Por ello, desde COPE.es hemos optado por recurrir al refrán español “Quien avisa no es traidor”, y recordar una serie de pautas para recibir con seguridad el ansiado paquete.

Lo primero, alertar que el contrato existente entre la empresa de mensajería y el cliente se cumple cuando se hace entrega del paquete a la persona que lo adquiere o a quien conste en los datos identificativos. De hecho, el paquete no se dará por entregado hasta que el destinatario no lo tenga en sus manos. Es decir, ningún familiar, vecino o amigo no podrán recoger por ti el paquete. De hecho, compañías como Amazon ofrecen al cliente la posibilidad de que el comprador autorice previamente a una tercera persona para recibirlo.

Por otro lado, los mensajeros no podrán bajo ningún concepto dejar el paquete abandonado en la puerta del domicilio en caso de que los propietarios no estén en la vivienda en ese momento. En estos casos, lo más fácil y seguro es que el paquete vuelva a la furgoneta en la que ha venido y regresar en otro momento. En caso de que el edificio cuente con un portero o conserje, sí que podría recoger el paquete para su posterior entrega, al ser una de las supuestas obligaciones de esta figura. Incluso está recogido en la ley del servicio postal universal, que regula el reparto de cartas y paquetes.

Repartidores con capacidad para acceder a tu vivienda

Todas estas pautas expuestas entran dentro de la lógica, pero la tecnología sigue avanzando y, a veces, nos dejan noticias que nos pueden descolocar. Por ejemplo, la creación hace dos años por parte de Amazon del 'Amazon Key', un sistema que con el que se permite al repartidor de la empresa entrar en casa del cliente sin que él esté dentro.

Un sistema que cuenta con dos elementos: una cerradura inteligente y una cámara. Cuando el usuario hace su pedido puede solicitar que se le entregue dentro de su hogar. Así, el repartidor llega a la zona de entrega, escanea el código de acceso del paquete y después la cerradura. Amazon verifica que el controlador correcto está en la dirección correcta y en el momento previsto, a través de un proceso de autenticación cifrado. Una vez que este proceso se completa con éxito, la cámara comienza a grabar y la puerta se desbloquea.

El cliente recibe en directo la grabación de la cámara, por lo que puede controlar lo que está ocurriendo en su casa. Si todo funciona con normalidad, el proceso no debe durar más de unos segundos y el repartidor apenas tiene que entrar dentro de la casa, simplemente abrir un poco la puerta para dejar dentro el paquete. Este método ya ha comenzado a utilizarse en algunas ciudades de EEUU, y la idea de Amazon es seguir extendiéndola. Una nueva forma de poner a prueba la confianza de los clientes, que literamente ceden las llaves de su casa a la empresa de mensajería. ¿Tu lo harías?