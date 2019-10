Brutal enfrentamiento entre independentistas y defensores de la Guardia Civil: "¡Te mato aquí!"

La tensión en Cataluña entre independentistas y constitucionalistas continúa candente a dos años de la Declaración Unilateral de Independencia fallida y, en la misma semana en la que se han cumplido dos años del aniversario del referéndum ilegal del 1 de octubre, puede verse a través de un ejemplo claro. En el pueblo barcelonés de Calella se han producido un brutal encontronazo entre personas que se manifestaban en contra y a favor de la Guardia Civil con palos y amenazas que ha denunciado el sindicato Mossos per la Constitució y que bien podría haber acabado muy mal.

El sindicato de mossos compartía el vídeo a través de su perfil en redes sociales en el que escribía: “Enfrentamientos en Cataluña entre Independentistas y constitucionalistas”. En el vídeo puede verse como varios constitucionalistas, subidos a lo que parece ser un camión y a pocos metros de un cuartel de la Guardia Civil, son increpados desde la calle por otro grupo que porta esteladas y que le profieren insultos. Ante la proximidad de los independentistas, uno de los constitucionalistas les ahuyentaba con un palo de madera, lo que desató la ira de un ciudadano aparentemente de origen árabe que, agarrado por varios de sus compañeros, amenazaba al resto: “¡Te mato aquí! ¡Te mato a ti y a ti!”

Sin embargo, la formación juvenil revolucionaria de La Forja daba su propia versión de los sucesos con vídeo desde otro punto de vista y en una publicación a través de Twitter en la que denunciaba que el hombre con el palo es el conocido Santiago Pulido. “Santiago Pulido agrediendo a un grupo de jóvenes esta noche en Calella. Los mossos, sin embargo, han identificado a los militantes de La Forja. ¡Fuera fascistas de nuestros barrios!”, escribía la formación indepe en redes sociales.

También ha respondido de manera extrema el perfil de Twitter 'Espíritu Indomable', que criticaba: "Los lazos dirán q en CAT no hay conflicto ni ruptura entre ciudadanos, ex-amigos y familias. En el vídeo el moro agresivo no llama ‘hijo de Pu_ta’ a nadie, ni dice ‘ellos (los lazos) me quieren’ mientras se toca los huevos y trata de linchar a los pro-España. Surrealista. Es Cataluña, hoy", escribía esta cuenta en redes junto a un vídeo más extenso que los anteriores y que proporciona una perspectiva desde arriba del camión de los constitucionalistas.