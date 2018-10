Kim Kardashian, Ruby Rose o las españolas Malú, Ana Guerra o Paz Vega son algunas de las 'celebrities' más peligrosas para buscar en internet. Así lo afirma al menos un estudio de la empresa de antivirus McAfee, titulado 'Most Dangerous Celebrity' (la celebridad más peligrosa) y que ha investigado las noticias sobre famosos que más se suelen asociar a virus informáticos.

La lista española la encabeza la cantante Malú, que hace pocas semanas protagonizó una polémica en las redes sociales con la también cantante Amaia Montero. La segunda posición en la lista la ocupa la finalista de la pasada edición de OT, Ana Guerra. Después, la actriz Paz Vega y la famosa norteamericana Kim Kardashian. Otras celebrities que aparecen en los primeros lugares de la lista son las actrices Blanca Suárez, Maribel Verdú, Clara Lago y Úrsula Corberó.

Precisamente, la más conocida del clan Kardashian es la que lidera también el ranking de famosas más 'peligrosas' en internet en el Reino Unido. A ella, le siguen la supermodelo Naomi Campbell y la hermana de Kim, Kourtney Kardashian.

En Estados Unidos, la lista está liderada por la modelo y actriz Ruby Rose, conocida por su papel en la serie de Netflix 'Orange is the new black'. Otras famosas en el listado son la actriz francesa Marion Cotillard, la también actriz Amber Heard, u otra de los miembros del clan Kardashian, Caitlyn Jenner.

Así que ya sabes, a la hora de buscar noticias sobre estas famosas en internet, has de tener precaución y tener el antivirus activado y actualizado, no vaya a ser que des con algún enlace malicioso que te infecte el ordenador con algún virus o troyano.