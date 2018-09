Amaia Montero declara la guerra a Malú en Twitter: “Me ha llamado gorda y punto”

El enfrentamiento entre las cantantes ha comenzado cuando Malú ha intentado defender en una entrevista que las artistas no tenían que estar delgadas y ha puesto como ejemplo a la ex de “La Oreja de Van Gogh”, Amaia Montero.

Parece ser que a Montero no le ha gustado que su compañera ponga de ejemplo su apariencia física y ha decidido responderle a través de su cuenta de twitter: “A la Victoria Secret de Malú, ojalá todas fuéramos tan guapas y, sobre todo, tan delgada como tú”.

A la #victoriasecret de @_MaluOficial_ ojalá todas fuéramos tan guapas y sobretodo tan delgadas como tú! — Amaia Montero (@AmaiaMontero) 25 de septiembre de 2018

La cantante madrileña, que quería reivindicar la libertad de la mujer en la entrevista, no ha mostrado su opinión sobre el tuit de Montero. El lio que se ha generado en las redes ha provocado una “guerra de tuits” entre los seguidores de ambas artistas.

Malú no ha entrado en el juego, pese a que Montero ha continuado con la polémica publicando varios tuits a lo largo de la tarde-noche. Sobre todo un tuit ha generado, otra vez, polémica en la cuenta de la ex de “La Oreja de Van Gogh”. En esta ocasión, una tuitera daba la enhorabuena a Amaia Montero por el protagonismo que había conseguido a costa de Malú, la cantante no se pudo morder la lengua y contestó con el siguiente tuit: “Ni protagonismo ni hostias, me ha llamado gorda y punto”.