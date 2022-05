De Justin Bieber a Richard Gere: los famosos que han sufrido la enfermedad de Lyme y cuáles son los síntomas

Muchos desconocen cuál es la enfermedad de Lyme. Sin embargo, un elevado número de personas la padecen. De hecho, varios personajes reconocidos la sufren y se han pronunciado públicamente al respecto para darle visibilidad como Justin Bieber, Avril Lavigne, Bella Hadid o Jorge Fernández. También conocida como borreliosis de Lyme, es una enfermedad infecciosa provocada por una bacteria del género Borrelia, generalmente transmitida por la picadura de una garrapata dura, siendo la 'Ixodes ricinus' la especie más común de Europa.

El desarrollo de esta enfermedad se puede dar, principalmente, en primavera, en zonas no húmedas, y en verano, en regiones húmedas. Es por esto por lo que, ahora, con la llegada del buen tiempo, hay que tener cuidado a la hora de hacer planes en plena naturaleza. No se debe perder de vista los posibles peligros asociados a determinadas picaduras, ya que, como en el caso de la garrapata, pueden desembocar en infecciones tan graves como la que provoca la enfermedad de Lyme.

Esta infección puede afectar tanto a la piel como al sistema nervioso, al corazón, las articulaciones y los músculos. Asimismo, la gravedad dependerá de la especie de Borrelia causante. Esto se debe a que se transmite de forma natural a partir de los animales infectados. A raíz de esto, es importante reaccionar lo antes posible a la picadura, ya que esta enfermedad necesita que la garrapata esté en la persona entre 24 y 48 horas para desarrollarse.









Los síntomas

En cuanto a los síntomas, el más frecuente es la aparición de una eflorescencia en la zona de la picadura en forma de diana, conocida como eritema migrans. A pesar de ello, esta marca tarda en aparecer en torno a una semana. El problema de esto es que no pica ni genera ninguna molestia, por lo que suele pasar desapercibido y muchos tardan en darse cuenta de que padecen la enfermedad. Por otro lado, también puedes tener fiebre, dolor de cabeza, fatiga, dolor muscular y de articulaciones, escalofríos o ganglios linfáticos inflamados.

Aunque es algo desconocida, existe un tratamiento para la enfermedad basado en la ingesta antibióticos. Ante esto, la recuperación pude ser lenta, dependiendo de la gravedad y de si seguimos las recomendaciones del médico, pero se puede curar por completo. No obstante, lo más importante es reaccionar con rapidez, dado que, si tardamos mucho en acudir al médico, puede evolucionar hasta causar preocupantes síntomas como la parálisis facial, dolores en las articulaciones, dolores de cabeza severos con rigidez en el cuello o palpitaciones del corazón, entre otros.

En el caso de llegar a una fase avanzada, pueden aparecer nuevos síntomas semanas o meses después de la picadura. Entre estos, se pueden dar irregularidades del ritmo cardíaco, artritis o anomalías en el sistema nervioso. Por otro lado, en el peor de los casos, pueden sufrirse secuelas permanentes en las articulaciones o en el sistema nervioso. A pesar de ello, no suele ser una infección mortal.

Cómo reaccionar ante la picadura

Como se ha mencionado anteriormente, para la mejora es imprescindible la capacidad de reacción. Para ello, es importante saber detectarla y qué hacer si te pica una garrapata. En primer lugar, se debe mantener la calma y extirparla. Sin embargo, lo mejor es prevenir. Si eres consciente de que te vas a adentrar en alguna zona donde pueda haber garrapatas, vístete con ropa que cubra las piernas y los brazos, utiliza un calzado cerrado y usa repelentes para la ropa y la piel, además de revisas tu cuerpo y tu ropa nada más finalizar la ruta. Esto mismo se debe hacer si vas acompañado con tu mascota, ya que los animales pueden ser portadores. Las garrapatas suelen ir a las zonas más calientes y humedas del cuerpo, por lo que lo más probable es que se encuentren en las axilas, la ingle o el cabello.

Ante la duda, siempre es mejor acudir a urgencias, pero si has localizado al ácaro y no tienes ningún hospital cerca, uno mismo puede sacarla de la piel. Utiliza unas pinzas para agarrar la garrapata firmemente por la cabeza o la boca, cerca de la piel, y tira con firmeza y de forma ininterrumpida hasta que se desprenda de la piel. Si se queda pegada a la piel, es importante no retorcerla, dado que lo más seguro es que termine desprendiéndose sola. Finalmente, es importante guardarla para que no vuelvan al ataque y lavarse tanto las manos con agua y jabon como la zona de la picadura con alcohol. En el caso de hacer este paso con éxito, hay que ir al médico de todas formas, ya que suelen recetar una dosis preventiva de antibiótico.









Quienes la padecen

Según el boletín epidemiológico de la Universidad Carlos III, entre 2005 y 2019, se contabilizaron en España 1.865 pacientes hospitalizados, lo que supuso un incremento del 191,8. Gran parte de los pacientes se dan en la zona norte de España, coincidiendo con las áreas endémicas por una mayor dedicación al mundo rural. No obstante, esta enfermedad sobre todo se da en Estados Unidos, ya que es endémica en varios estados del este y el suroeste.

Hace un par de años, Justin Bieber confesó que padecía esta enfermedad desde hace dos años. Parece que, en el caso del cantante, la infección fue algo más grave al tener que enfrentarse a ella durante más tiempo. "Muchas personas han estado diciendo que Justin Bieber tiene un aspecto de mierda, que se mete metanfetamina, etc., pero no tienen ni idea de que me han diagnosticado la enfermedad de Lyme y que he tenido un caso grave de mononucleosis crónica que ha afectado a mi piel, mis funciones cerebrales, mi energía y mi salud en general", contaba desde sus redes sociales tras reconocer que "han sido un par de años difíciles" al tener que seguir "el tratamiento adecuado para atajar esta enfermedad incurable".

En alguna que otra ocasión, Alec Baldwin, también ha contado que ha sufrido la mordedura de una garrapata infectada en dos ocasiones, una en el 2000 y otra unos años después. "Realmente pensaba: ‘Hasta aquí hemos llegado, este es el final... Estaba tumbado en mi cama diciéndome 'voy a morir aquí'", revelaba el actor en una entrevista para New York Times, dejando claro que tuvo graves síntomas.

Al igual que Baldwin, otros compañeros de profesión tuvieron que paralizar sus carreras por el mismo motivo. En el caso de Ben Stiller, pasó un tiempo desde que fue picado hasta que fue diagnosticado, por lo que tuvo unos síntomas muy fuertes. "La pillé en Nantucket (Massachusetts), hará unos dos años. Se me hinchó la rodilla y al principio no consiguieron averiguar qué era. Por suerte, después pudieron darse cuenta de que lo que tenía era Lyme", declaraba el protagonista de 'Los padres de él'.









Asimismo, Richard Gere tuvo que retrasar el rodaje de 'Otoño en Nueva York' (1999-2000): "Es una enfermedad terrible. Sentí como si toda la fuerza se hubiera ido de mi cuerpo. En cuestión de horas apenas podía levantar la cabeza de la almohada. Tuve mucha suerte de que fuera diagnosticada a tiempo y tratada con antibióticos fuertes". Dejando a un lado el mundo de la interpretación, otros famosos músicos han tenido que pasar por una situación similar.

En 2015, Avril Lavigne confeso a sus fans que había perdido mucha enegería durante su lucha contra la infección bacteriana, incluso llegó a tener depresión al pensar que se "estaba muriendo": "No tenía idea de que la picada de un insecto pudiera hacer eso. Estuve en cama cinco meses... Hubo momentos en los que no pude ducharme durante una semana porque ni siquiera podía estar de pie. Sentía como si me hubieran absorbido toda la vida".

Por otro lado, Thalía, unos años antes, tuvo que hacer frente a los primeros síntomas en el último trimestre de su embarazo. "Literalmente pensé que me estaba muriendo. No puedes controlar el dolor de ninguna forma. Es una enfermedad que te ataca a todos los niveles: a veces pierdes el habla, afecta a tu cerebro y casi no puedes moverte. Ni siquiera levantarte de la cama.Pero es una enfermedad que se puede tratar con éxito si uno se informa bien", explicaba la cantante tras reconocer que tuvo miedo de no poder cuidar de su hija recién nacida.









En el caso de la familia Hadid, tanto Bella como Anwar y su madre Yolanda viven con los síntomas de esta. "Es difícil para las personas comprender la discapacidad invisible que tenemos en nuestra vida", contaba la matriarca, quien fue diagnosticada en 2015 tras años sufiendo sus consecuencias. No obstante, quien peor lo ha pasado es la supermodelo, ya que tuvo que abandonar su futuro prometedor en el mundo de la equitación por los dolores que tenía: "Estaba agotada todo el tiempo. Afectó incluso a mi memoria. De repente no recordaba cómo ir en coche a Santa Mónica desde Malibu, donde vivía... No podía montar a mi caballo, el sueño de mi vida. Estaba demasiado enferma y tuve que acabar vendiéndolo porque no podía cuidarlo".

A día de hoy, a Bella todavía le cuesta soportar estar en una pasarela: "Normalmente me despierto con algún tipo de dolor en los huesos y me tengo que volver a tumbar. Duermo de nuevo hasta las 12 del mediodía, pero aunque haya dormido 14 horas aún estoy cansada". A pesar de que sigue con dolores permanentes, se enfrenta cada día a ello y lleva una vida saludable para facilitarse el proceso.

Por otro lado, el único caso conocido de España es el de Jorge Fernández, presentadora de 'La ruleta de la suerte'. Así lo contaba el comunicador: "Hace cuatro años empecé a sentirme mal, siempre soy muy enérgico pero de repente empecé a no tener energía y pensé que era una etapa de bajón por el trabajo y el estrés. Pero después empezaron a dolerme las articulaciones y luego vinieron los problemas intestinales. Empecé a ir de médico en médico y ninguno daba con lo que tenía. Yo tenía buena alimentación, descanso, gestión del estrés y hacía ejercicio. Son cuatro cosas que para mi son importantes. Pero tuve un pequeño problema personal que tardó en solucionarse y ahí es cuando empecé a sentirme mal de verdad. Cuando tu sistema inmunológico está fuerte aguanta con todo, cuando tiene algún problema tus defensas ya no aguantan y sale todo".

"Perdí 12 kilos en un año, estaba desquiciado y tuve una gran depresión por la incertidumbre de no saber lo que me pasaba. Todo el mundo me decía que estaba flaco y cuando llegaba a casa, e incluso tres minutos antes de salir a grabar, tenía lágrimas en los ojos... Me dicen que es una garrapata y ya me cuadra todo. La enfermedad se llama Lyme y cuando recibí el diagnóstico dormí bien durante seis o siete horas. Algo pasó en mi cuerpo que me relajé. Empecé como las hormigas, poco a poco y respetando todos los procesos hormonales que ocurren en el cuerpo. Poquito a poco en un año estoy de puta madre, me queda un poco todavía pero estoy mucho mejor", confesaba.