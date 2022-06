¿Jugar al tira y afloja con nuestro perro le vuelve más agresivo?

A los perros les encanta jugar, de hecho, es una actividad muy importante para su desarrollo físico y psicológico. Además, el hecho de que pasemos parte de nuestro tiempo jugando con nuestra mascota, hace que nuestro vínculo se vea reforzado exponencialmente. Uno de los juegos más famosos es el conocido “tira y afloja” que, además, ha causado diferentes opiniones.

Hay quienes consideran que este tipo de actividad física promueve que el can se vuelva agresivo. Sin embargo, los profesionales han determinado que esto no es cierto y que, es más, si se realiza de forma adecuada es beneficioso para que el perro regule sus emociones. Por su parte, el etólogo Pablo Hernándezdice que “los estudios que se han hecho no indican para nada esta situación de agresividad”.

"Hay que evitar que se sobreexcite demasiado"

Esto se debe a que los perros han demostrado saber diferenciar cuándo se trata de un juego y cuándo es una amenaza real. “Lo único que hay que tener en cuenta es que el animal no se sobreexcite demasiado”, recalca el experto. Puesto que, si el juguete en cuestión es demasiado pequeño, puede acabar mordisqueando nuestras manos.

Es por este motivo, por lo que es importante disponer de un juguete determinado que se ajuste bien a las necesidades de nuestro can. El tira y afloja es un juego que sofoca la necesidad del perro de tirar de cosas con su boca y emplear su fuerza física. Lo recomendable es iniciar el juego con nuestra mascota calmada, en una posición sentada o tumbada.

¿Cómo jugar correctamente?

Además, debemos controlar que el animal no se lance sobre el objeto si no le hemos dado la orden adecuada. Una vez que el perro tenga la boca enganchada en un lado de la cuerda, desde el otro lado con nuestra mano empezaremos a tirar. Es necesario, para evitar la frustración del can que, en ocasiones, dejemos que él gane la pelea.

Es completamente normal que el perro emita sonidos como gruñidos o enseñe los dientes mientras estamos metidos en el juego, pero no debemos asustarnos. No está haciendo muestra de agresividad, es su forma de jugar. Aunque está claro que, si gruñe demasiado y esto se une a la sobreexcitación, deberemos cesar el juego. También hay que controlar que el animal sepa con una orden nuestra cuando debe soltar la cuerda porque el juego ha terminado.

En el momento en que nuestro compañero ha soltado correctamente el juguete, es aconsejable premiarle. De hecho, se recomienda que nuestro tono de voz en todas las ordenes que le demos debe ser suave, no autoritario. Aunque los expertos también aconsejan guardar la cuerda para solo sacarla en los momentos de juego.