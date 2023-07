El 90% de jóvenes opina que los políticos no les tienen en cuenta en la toma de decisiones

El 90% de los 1.000 niños y adolescentes españoles de entre 12 y 17 años encuestados por la ONG Educo con motivo de las elecciones generales del próximo 23 de julio opinan que los políticos no les tienen en cuenta a la hora de tomar decisiones.

La ONG, que ha hecho la encuesta "para conocer el nivel de confianza que la clase política inspira en la infancia", ha indicado que el 87,1% de los participantes asegura que no confía en la clase política.

La encuesta también revela que los menores creen que la educación de calidad debería ser una prioridad por delante de otros aspectos como la promoción del empleo, la lucha contra la violencia hacia la infancia, la atención a la salud mental, la inflación o la protección del medio ambiente, que han priorizado siguiendo este orden.

De la encuesta también se desprende que el 92,7% de los jóvenes cree que los políticos no hacen suficiente por su educación y piden "sobre todo que se ocupen de que haya menos 'bullying' y otras violencias en la escuela, además de un profesorado mejor preparado para enseñar".

Otros de los datos son que un 67,6% de los menores piensa que la clase política sólo escucha a la infancia y a la adolescencia en período electoral y el 64% afirma que la razón principal para no tenerles en cuenta es que no votan y, por tanto, no pueden influir en el resultado electoral.

El 94,5% no demuestra ningún interés por ser político y el 83% de ellos lo argumenta afirmando que es "porque los políticos incumplen lo que prometen".

CAMPAÑA DA LA CARA POR LA INFANCIA

En paralelo a la encuesta, la ONG ha lanzado a través de su canal de Youtube la campaña "Da la cara por la infancia".

En ella, gracias a la inteligencia artificial se funden y se confunden las caras de los candidatos a la presidencia del gobierno de España Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijoo, Yolanda Díaz y Santiago Abascal.

Los rostros son "intercambiables" por lo que "cada político pierde su verdadero rostro" y finalmente queda uno "construido a partir de la mezcla de los cuatro", ha indicado la ONG.

Para recuperar su propia identidad, Educo ha pedido a todos los partidos políticos que "den la cara por la infancia".

"Dar la cara por la infancia significa involucrarse y preocuparse por ella y también implica incluir lo que los propios niños y niñas piden y que se les reconozca como agentes de cambio", ha dicho la directora de incidencia e investigación social de Educo, Macarena Céspedes.

DEMANDAS DE EDUCO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS

Entre las demandas que Educo ha planteado a los partidos políticos están que se comprometan a reducir la pobreza infantil y la desigualdad y que protejan a los niños, niñas y adolescentes de la violencia.

Para conseguir ambas cosas, la ONG ha reclamado aumentar la inversión en educación desde el 0,19% del PIB actual al 0,44% del PIB en 2025.

Asimismo, la ONG ha pedido garantizar el acceso al comedor escolar, especialmente para la infancia más vulnerable, e instaurar una ayuda universal a la crianza de 100 euros mensuales por hija hasta los 17 años.

Otras de las peticiones son garantizar una educación de calidad entre los 0 y 3 años, la puesta en marcha de forma urgente de la figura del coordinador de bienestar en todos los centros educativos, desarrollar y mejorar la participación de la infancia y de la adolescencia en espacios de decisión, así como garantizar el derecho a participar en las extraescolares y en el ocio educativo. EFE.

cp/hm/bal