Un joven es viral por un cartel en una comunidad de vecinos para recuperar su iPhone: "Aparece localizado..."

La delincuencia en las ciudades se está haciendo viral. Hay una constante en torno a los robos de los móviles. Los avances tecnológicos permiten tener localizados estos dispositivos de forma más sencilla, facilitando la tarea a los cuerpos de seguridad estatales cuando denunciamos estos sucesos. Por desgracia, esto no amedrenta a los ladrones, que siguen haciendo de las suyas para hacerse con los terminales de última generación, provocando un gran problema a los afectados. Pero estos están actuando de forma llamativa.

Uno de estos móviles más llamativos son los diferentes iPhone. La compañía da unas directrices si te lo sustraen. En primer lugar, ponen a disposición una página web para "encontrar tu dispositivo, inicia sesión en iCloud.com/find o usa la app Buscar en otro dispositivo Apple", eso sí, debes tener esa aplicación operativa en el terminal robado. "Cuando marcas el dispositivo como perdido, lo bloqueas de forma remota con un código de acceso y mantienes tu información segura", recalcan.

Otra cuestión importante es que "se desactiva Apple Pay". Incluso "puedes mostrar también un mensaje personalizado con tu información de contacto en el dispositivo perdido". Desde ese momento puedes "informar de la pérdida del dispositivo a la policía local", en la que te pedirán "el número de serie" del móvil. También recomiendan "contactar con el operador de telefonía móvil" con el que tienes el contrato y solicitar "que desactive la cuenta para evitar que se realicen llamadas, se envíen mensajes de texto y se consuman datos". A pesar de todo esto, hay usuarios que se toman la justicia por su cuenta.

"No voy a hacer preguntas"

"Mi nombre es Pablo, he perdido mi iPhone 11 blanco con una funda negra (la funda tenía mi DNI) y aparece localizado en esta dirección. Necesito recuperarlo ya que tiene tres años de mi vida en su interior sin copia de seguridad... Ahora mismo un iPhone bloqueado no sirve para nada. No voy a hacer preguntas, solo quiero recuperarlo. Estoy dispuesto a pagar mucho dinero por él, más de lo que vayas a conseguir en ningún sitio. Por favor, si os lo habéis encontrado, contactarme a uno de estos dos móviles y negociamos. Gracias", señala el cartel de este afectado por uno de esos robos.

Los comentarios de los usuarios no se hicieron esperar. "No sé qué es peor: perder un iPhone o poner una nota creyendo que te lo van a devolver", señalaba uno. Otro ponía el foco sobre "esa manía de acumular fotos y mensajes y no haber hecho copia de seguridad". Mientras, un tercer usuario de Twitter exponía que "el que lo mangó ya estará buscando otra víctima".