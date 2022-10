Un joven narra el extraño suceso que ha vivido aparcando su coche y se hace viral: "Cuántas probabilidades..."

Las redes sociales se han convertido en un escaparate. Hace unos años, cuando vivías una anécdota divertida o inusual de camino al trabajo o comprando en el supermercado, esperabas a llegar a casa para compartirla con tu círculo más cercano. Sin embargo, en pleno siglo XXI, vivimos en la era de la inmediatez y gracias a las redes sociales, podemos contar, en tiempo real, dónde estamos, qué hacemos o qué nos pasa.

Plataformas como Instagram se han convertido en un expositor de nuestra vida, en ellas dejamos constancia de momentos en compañía de nuestros amigos y familiares, de nuestros viajes, compartimos reflexiones o canciones que nos inspiran. Otras como TikTok se han popularizado por el formato vídeo, bailando canciones que se convierten en tendencia, viendo rutinas diarias de influencer o recetas de cocina que sirven de inspiración.

Por su parte, Facebook sigue siendo de las redes más veteranas, destinada a un público de mayor edad, triunfan las fotos y vídeos resumen de momentos importantes que vivimos, así como reflexiones que dan lugar al debate. Además, es frecuente publicar en otras como Twitter anécdotas que vivimos en nuestro día a día que resultan divertidas y que, en apenas unas horas, llegan a miles de usuarios.

Encuentra una matrícula contigua a la de su coche y se hace viral

En esta ocasión, un joven llamado Ernesto se ha hecho viral en Twitter al contar lo que le ha ocurrido al aparcar su coche. "¿Cuántas probabilidades hay de aparcar justo detrás del coche con tu matrícula contigua, en otra ciudad?", ha escrito en un tuit, junto a una fotografía de su coche y el que ha encontrado con una matrícula justo con el número siguiente a la suya y con la que comparte letras.

La imagen ha generado mucha curiosidad en la red social del pájaro azul, con respuesta de lo más variado. Mientras un usuario se preguntaba "Qué clase de brujería es esta?", otro ironizaba con lo ocurrido diciendo: "A algunos le toca la lotería... a ti esto. Un abrazo", y un tercero tiraba de humor apuntando: "Yo una vez aparqué mi coche rojo justo detrás de otro rojo".

Pero la historia no acaba aquí. Ernesto contó a su entorno más cercano la coincidencia y descubrió que no era la primera que le pasaba esto a alguien de su familia. Fue su padre el que hace ya más de 30 años vivió una situación similar fuera de nuestras fronteras. "Bueno, ya vais a alucinar… ¿y cuántas probabilidades habría de que a mi padre —también Ernesto— le pasara lo mismo, en 1990, en Portugal? ¡Y yo no lo sabía!", ha escrito junto a la prueba gráfica que demuestra lo ocurrido.