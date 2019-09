Un joven muere ahogado bajo el agua al pedir matrimonio a su novia que lo grabó todo

Iba a ser el mejor momento en la vida de esta bonita pareja, pero terminó convirtiéndose en una trágica historia. Estos novios norteamericanos estaban de vacaciones en un hotel de lujo en Tanzania, donde él lo tenía todo planeado para pedirle matrimonio.

Steven Webber, un joven ciudadano estadounidense, y su novia, Kenesha Antoine, se hospedaban en The Manta Resort, un complejo de lujo famoso por ofrecer a sus clientes la opción de alojarse en unas habitaciones que están en parte sumergidas, y que por tanto permiten apreciar el fondo marino.

Ambos eligieron una habitación sumergible cuatro metros en el agua. La gran ventana de la habitación les permitía ver todo tipo de animales marinos que se acercaban por el cuarto.

En un momento de las vacaciones, mientras ella admiraba el paisaje acuático, el novio apareció buceando frente a la ventana con una nota y un texto. En ella decía “no puedo contener la respiración lo suficiente para contarte todo lo que te amo” y sacó una caja con un anillo. Entonces comenzaron las risas nerviosas de la joven. Lo que no iba a saber es que su chico estaba sunmergido a cuatro metros bajo el agua y que tristemente no logró salir a la superficie antes de quedarse sin oxígeno.

El vídeo, grabado en todo momento por la protagonista de la historia, se ha viralizado en las redes sociales al momento con miles de compartidos. En él se ve al novio con todo detalle y se despide para subir a la superficie. Esa fue la última vez que se le vio con vida.

El joven llevaba unas gafas de piscina y un par de aletas, llegando a estar hasta 27 segundos bajo el agua.

Finalmente, el joven fue encontrado sin vida.