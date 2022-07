Un joven del metro de Valencia se queda encerrado en el metro y esto es lo que encuentra al despertar: "Ayuda"

David se ha convertido en uno de los protagonistas en Twitter. Y es que su historia no tiene desperdicio. El joven valenciano ha dado mucho de qué hablar por el tuit que subió a las 00:45 de la madrugada de la noche del miércoles a jueves. Esto era lo que escribía: "Me he quedado dormido en el metro en mi trayecto y he acabado encerrado y nadie viene a buscarme. Ya he llamado a emergencias. ¡Ayuda!", decía para sorpresa de muchos tuiteros que veían como el Metro de Valencia estaba completamente a oscuras.









Eso precisamente fue lo que se encontró el chico al despertar. Un metro completamente vacío, a oscuras y sin gente. Además, en otro tuit explicó que tenía que bajarse en la parada de Machado pero cuando ha abierto los ojos el tren estaba ya marchándose a la cochera y el conductor se había ido sin darse cuenta de que él se había quedado encerrado dentro.





Poco tiempo después, y ya en stories, David contó que había tenido que ser rescatado por el 112 y también contó todo lo que pasó en una noche que da generado todo tipo de comentarios a través de Twitter. Un relato que ha adquirido rápidamente el matiz de viral ya que el hilo suma ya 843 retweets y 7.509 'likes'.









Tuvo suerte y consiguieron sacarlo al poco tiempo de sufrir ese susto que, seguro, jamás olvidará. "Ole esos maquinistas que ni se molestan en revisar el metro antes de irse", "te ahorras el metro del día siguiente", "¿qué sería de mi vida sin estas maravillas?", "¿y no revisan ni las cámaras de los vagones?", son algunos de los muchísimos comentarios de tuiteros que reaccionaban a lo que le había ocurrido a David. Algunos, apoyándole y otros también aprovecharon la oportunidad para criticar al maquinista y a más personal por no revisar las cámaras antes de dejar al chico atrapado por error en uno de los vagones del metro de Valencia.

Así arrancó la nueva línea 10 del metro en Valencia hace escasos meses

La nueva línea 10 de Metrovalencia (Alacant-Nazaret) se puso finalmente en marcha el lunes 16 de mayo, según confirmaron fuentes de la Conselleria de Movilidad.

Con la puesta en marcha de esta conexión, muy demandada por vecinos y visitantes, se encuentran conectadas zonas de la ciudad como el entorno de las Artes y las Ciencias o el barrio de Nazaret.

Esta línea, que partirá desde el centro de Valencia, supone una gran ampliación de la red de metro al combinar tramos subterráneos y en superficie, con un recorrido de cinco kilómetros y ocho estaciones y paradas.

Ferrocarrils de la Generalitat (FGV) anunció que la línea 10 contará con sistema de prioridad semafórica en todos los cruces peatonales y de vehículos a lo largo de todo el recorrido en superficie.

Otra de las novedades es que las unidades de tranvía de esta línea estrenaban un nuevo diseño e imagen que tendrá continuidad de forma progresiva en el resto de convoys de la empresa pública.