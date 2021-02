José María García apunta al verdadero interés de Iglesias dentro del Gobierno: "Palos de ciego"

José María García, periodista y una de las voces más reconocidas de nuestro país, no ha dudado en hablar alto y claro sobre la actualidad política de nuestro país, refiriéndose de forma directa a políticos como el vicepresidente del Gobierno y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, y también al presidente del Gobierno Pedro Sánchez.

Así lo ha hecho en una entrevista publicada por 'El Español', donde ha analizado diversos asuntos de la actualidad española. Desde su casa de Marbella, el periodista deportivo ha atendido a los compañeros del medio de comunicación digital, después de realizar sus rutinas deportivas: como correr 12 kilómetros.

El análisis de José María García

La actualidad política de nuestro país pasa por diferentes frentes: decisiones que se toman respecto a la pandemia, tanto a nivel nacional como regional, recta final de la campaña de las elecciones catalanas y otros diversos asuntos a los que García se ha referido con el punto de análisis que siempre le ha caracterizado. En este sentido, el periodista ha explicado algunas de las rutinas que por culpa de la pandemia se ha visto obligado a cambiar: "Llevo once meses fuera de Madrid. Mi mujer tiene EPOC -una enfermedad pulmonar- y el neumólogo nos aconsejó salir de allí. El mismo 8 de marzo nos vinimos aquí, a Marbella. Estamos bien. Tengo un jardín muy grande".

En este sentido, también hizo referencia a su rutina deportiva, fiel compañera durante estos meses de confinamiento: "Tenemos un gimnasio abajo. Hoy me he hecho doce kilómetros corriendo. Deporte por la mañana, luego un poco de sauna y leer".

En este punto de la entrevista, García reconoce que también está leyendo mucho, algo que en ciertas ocasiones le provoca cierta sensación de enfado: "Me lo estoy leyendo todo. Y me estoy cabreando mucho. Creí que no había nada peor que los políticos, pero me estoy llevando una decepción tremenda con nuestra bendita profesión".

En cuestión política, García ha apuntado de lleno a dos de los políticos más importantes de nuestro país, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Sobre el líder socialista, García no ha dudado en valorar su gestión en función de la situación que le ha tocado vivir en su primer año al frente del Gobierno de España: "Pedro Sánchez no puede ser colocado como ejemplo de un gran presidente, pero le ha tocado bailar con la más fea. Es un personaje que me llama la atención. Un día pedí verle y me recibió muy amable en Moncloa. Le dije: 'Tú has luchado como yo, contra molinos de viento. Te pusieron en la calle, los barones hicieron estragos contigo, pero remaste y acabaste con todos'".

En esta dirección, el veterano periodista reconoció a los compañeros de 'El Español' que de lo que menos culpa tiene es de su coalición con Pablo Iglesias: "Es presidente porque le han votado. Hay que aceptarlo. La coalición con Pablo Iglesias es de lo que menos culpa tiene".

El resumen de José María García sobre Pablo Iglesias

Sobre el líder de Podemos, García dedica varios titulares de la entrevista, explicando que le ha decepcionado como líder político: "Me ha decepcionado. Horrible, muy mal. En los debates demostró ser el mejor político y el más preparado. Pero le pierden sus ideas radicales. Y cuando uno es vicepresidente, tiene que saber por qué y para qué está ahí. Un vicepresidente no puede ser la oposición del presidente".

En este sentido ha reconocido que en los inicios de Podemos era un partido que le caía bien, pero que con el paso del tiempo todo ha quedado en humo y demostrando que uno de los pocos intereses que tiene es la televisión: "Llegaron con buenas ideas, pero la alegría del 15-M me duró quince días. Todo quedó en palabrería. De lo teórico a lo práctico media un abismo. Iglesias está dando palos de ciego. Lo que más le interesa es la televisión. Apaga y vámonos".

