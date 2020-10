El repaso de José Luis Gil al ministro de Cultura por lo que dijo en la pandemia: “No sé ni cómo se llama”

El reconocido actor, José Luis Gil, ha dado un repaso esta semana tanto al Gobierno por su posición en las ayudas al sector de la Cultura como al ministro, José Manuel Rodríguez Uribes, del que asegura que no sabe “ni cómo se llama”. El intérprete de series tan conocidas como 'La que se avecina' o 'Aquí no hay quien viva' no se ha quedado solo en las ayudas del Ejecutivo al sector del teatro, sino que ha recordado un episodio polémico del titular del Ministerio en pleno mes de abril, durante la pandemia, y que ya le valió la crítica descarnada de Juan Echanove.

Además, el actor ha querido afear tanto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como al ministro Uribes que no fomenten acudir a las salas de teatro durante estos duros meses para el sector, en medio de una segunda ola de contagios por coronavirus. En particular, Gil ha afeado en una entrevista en Onda Madrid al Ejecutivo que no acudan “nunca” a las a salas a ver obras de teatro, como la que el propio actor protagoniza y que estrena esta semana.

GRAF1254. MADRID, 15/10/2020.- El ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes (d), y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero (i), mantienen este jueves en Madrid una segunda reunión telemática con representantes del sector de la cultura para mantener la línea de diálogo abierta el pasado abril. En el primer encuentro, celebrado en pleno estado de alarma, ambos ministerios se comprometieron a diseñar medidas de apoyo a la cultura, así como a crear un equipo de trabajo. EFE/ Pool Moncloa/ JM Cuadrado SÓLO USO EDITORIAL? NO VENTAS? NO ARCHIVOPool Moncloa/ JM Cuadrado

Las palabras de Uribes en la pandemia

En la primera semana del mes de abril, y en plena incertidumbre por la pandemia del coronavirus, el confinamiento y la falta de soluciones para algunos sectores, el ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, compareció en Moncloa para calmar al sector. No obstante, sus palabras provocaron más revuelo que temple: “La vida antes que el cine”. Una declaraciones que le valieron para recibir una crítica descarnada por parte del actor Juan Echanove, que consideraba que, tras la frase, Uribes “ya no era ministro”.

“¿Pero de qué vas? La sarta de estupideces que tienen tus declaraciones hace que nos demos cuenta que no conoces el sector”, criticaba Echanove desde un vídeo en su perfil de Instagram. Unas palabras de las que terminaría arrepintiéndose más adelante en una entrevista en 'Espejo Público'.

José Luis Gil responde al ministro de Cultura

“Yo veo que estoy en un período que, no diría enfadado, pero en el que estoy indignado con todo”, criticaba el actor de teatro y televisión. “Desde las instituciones hasta mi profesión: la falta de respuesta a esto”. Y es que, para Gil, el problema no viene precisamente de los profesionales del sector: “No a la hora de reivindicar, si asumiremos los riesgos hasta que podamos, pero hay una dejadez y una falta de interés. El interés real viene desde dentro, de los teatros, las entradas más asequibles, los límites de aforo...”

“¿Qué mensaje le mandarías al ministro de Cultura?”

Al ser preguntado directamente por Uribes, Gil no se muerde la lengua: “No sé ni como se llama, le oí decir una cosa durante el confinamiento y quise olvidar su nombre. Porque era tan indignante que no”, comentaba muy enfadado Gil en la entrevista. “Esto daría igual si se vieran los resultados, las iniciativas o apoyos. No se pretenden subvenciones, nos la jugamos los que decidimos hacer teatro”, defendía.

GRAF9954. MADRID, 28/07/2019.- El actor José Luis Gil a su salida del tanatorio de la M-30 de Madrid, donde han sido traslados los restos mortales del actor Eduardo Gómez, fallecido esta madrugada en Madrid a los 68 años. EFE/ Victor LerenaVICTOR LERENA

Además, el actor afeaba a los políticos que no acudan a las salas de teatro a ver las funciones: “Yo, sinceramente, o van de incógnito, o a las funciones que hago yo o mis compañeros, o no van. No es asiduo como sí lo es en otros países, donde los ministros, presidente, o sus secretarios acuden, no por curiosidad, sino porque les gusta el teatro”.

Pedía, por tanto, más apoyo por parte de la administración: “Eso hay que fomentarlo, y aquí no solo no se fomenta, sino que yo solo recuerdo una vez que viniera una ministra. Se sabría. Yo no sé si mandan espías para ver qué obras se hacen, porque él no aparece (el ministro)”.