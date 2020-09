Anabel Pantoja confiesa en directo su adicción a las pastillas: "Me convierto en otra persona"

Dados los comentarios del pasado, Anabel Pantojaha querido aclarar, durante su visita en 'Sábado Deluxe', su adicción a las pastillas. Este es un problema que todos sus seres queridos ya conocían, pero la colaboradora de 'Sálvame' ha querido afirmarlo con su propia boca para dejar los rumores atrás.

Es por esto que, durante su entrevista, Pantoja ha revelado la dosis diaria que toma: "Me tomo pastillas como quien se echa una crema en la cara... Durante el día en 'Sola/Solo' me tomaba tres somníferos y antes de cenar dos pastillas para la ansiedad", ha comentado. "Mi madre está muy preocupada por mi adicción a las pastillas", ha reconocido.

Acto seguido, ha explicado a sus compañeros el origen de su adicción. Según ha confesado la sobrina de Isabel Pantoja, su dependencia a las pastillas comenzó cuando apenas tenía 20 años, ya que se independizó, comenzó a visitar todos los platós de televisión para defender a su familia y acompañó a su tía durante su gira mundial, por lo que su rutina de sueño se alteró: "Me da pánico dormir sola, la oscuridad... Empecé con un Valium para relajarme, pero fue pasando el tiempo y una pastilla no me hacía nada. Se creaba la bola de nieve de todas las noches y al final tomé más medicamentos que me daba una amiga", ha revelado.

La colaboradora sigue manteniendo esta dependencia catorce años después, la que reconoce que le ha provocado problemas en su vida diaria y que la "convierte en otra persona". Asimismo, ha explicado que, tras ingerir su dosis, ha llegado a darse atracones de comida, hacer maletas y mandar fotos o hablar con amigos sin darse cuenta. "Llevo tiempo diciendo que lo voy a dejar y ahora, por fin, me he puesto en manos de profesionales", ha reconocido.

De la misma manera, los efectos de las pastillas también se han dejado ver en directo en varias ocasiones: cuando habló mal a su pareja durante el programa o en 'Sálvame Okupa', cuando los espectadores la acusaron de no vocalizar por haberse tomado unas copas de más. "Antes de entrar le conté lo que me pasaba a Lydia Lozano y le pedí que me cuidase dentro", ha contado, haciendo saber que Lozano era la única colaboradora del formato consciente de su problema.

Belén Esteban se enfada con Pantoja por no contarle lo de su adicción

Esta noticia ha resultado muy chocante para los colaboradores de 'Sálvame' que mantienen una relación de amistad con ella, sobre todo para Belén Esteban, quien se ha mostrado muy molesta con su amiga por no habérselo contado antes. "Me hubiese gustado saberlo antes", ha afirmado La Princesa del Pueblo. "Me hubiera gustado saberlo, yo la quiero y ella está sola aquí en Madrid...", ha comentado, aunque entendía los motivos por los que mantenerlo en secreto.