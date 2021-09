Jefe de RRSS de la Guardia Civil, tras la polémica de TikTok: “Compensa, es la imagen que queremos expresar”

Las dos caras de la misma moneda: por un lado, una publicación de Facebook sobre un mensaje de Juan y Medio a la Guardia Civil que se llena de mensajes positivos y de apoyo al cuerpo. Por otro, un vídeo de TikTok colgado por la benemérita en el que la comandancia de Vizcaya baila Jerusalema y que arranca las críticas de ciudadanos, los propios agentes e incluso una asociación de guardias civiles. Detrás de los aplausos y las hostilidades está el coordinador de redes sociales del cuerpo, Fernando Cubillo.

“El trabajo en redes sociales es simplemente plasmar el trabajo que están haciendo los guardias civiles en la calle diariamente, no tenemos más mérito que poner eso en un formato que se haga más cercano al ciudadano”, explica a COPE el encargado de lo que se ve o no en las cuentas oficiales de la benemérita. Incide en que “el valor real de lo que se hace lo hacen los que están de verde por la calle. Nosotros somos los que emplatamos la comida, si la comida es buena es fácil emplatarla”.









No obstante, como él mismo puntualiza, la Guardia Civil no cuenta con un gabinete propio para estas redes sociales, sino que lo hace el propio departamento de prensa en su tiempo libre. Reciben las notas de prensa de cada oficina de España, ya sea el conocimiento de las operaciones que se realizan, audios o vídeos, y buscan la mejor forma de darle salida. Pero no siempre resulta en una respuesta positiva. Hay mensajes que, por bienintencionados que sean, reciben comentarios de crítica feroz.

“Hay que entender que hay redes más amables (Facebook), otras que pueden ser más críticas (Twitter). Nosotros estamos abiertos a una crítica constructiva que nos haga mejorar. Nos sirve para aprender a hacer las cosas mejor, no las podemos obviar, pero cuando pasan unos límites, con faltas a las personas o la institución procedemos a bloquear o denunciar las cosas que se han visto ahí”, comenta el Teniente Coronel Cubillo.

A veces la labor de los compis de la Agrupación de #Tráfico de la #GuardiaCivil no es que sea muy glamourosa ??, no, ?????? pero es esencial para la #SeguridadVial de todos.#Verano2021#DGTpic.twitter.com/UrvT0GbqLh — Guardia Civil ???? (@guardiacivil) August 29, 2021









Críticas en redes sociales a la Guardia Civil



En palabras del jefe de prensa de la benemérita, no reciben más hostilidad por parte de una red social u otra y, “si es así es porque podemos habernos equivocado con el formato de cada uno de los target”, añade. “No es lo mismo escribir en Facebook, que tiene una extensión de texto y tiene un público, que escribir para Instagram o TikTok que es un formato de menos edad”.

No obstante, uno de los casos más recientes es el de una fotografía de un agente retirando a un cerdo de la carretera mientras le toma de las patas traseras. Una instantánea tras la que acusaron al cuerpo de promover el maltrato animal. “Esa noticia hay que enmarcarla en un tono humorístico. Todo tiene sus códigos y un mensaje con cierto tipo de humor va a entrar mejor. Realmente se está haciendo una labor importante de seguridad vial porque, si colisiona con cualquier usuario de la vía, puede provocar un accidente muy grave”, se defiende el responsable de que ese tuit viera la luz.









Polémica en TikTok



Pero si hay un aspecto por el que el trabajo del gabinete de prensa ha resaltado en los últimos meses ha sido por los vídeos que se han publicado en la red social TikTok, una plataforma de vídeos musicales en la que el público adolescente es el predominante. Sobre por qué decidieron volcarse a ese público, el Teniente Coronel Cubillos lo tiene claro: ahí hay potenciales agentes. “Tiene un público al que no se llega fácil por otros medios, gente joven que no consume los medios tradicionales o Facebook, y no podemos olvidar a ese público, que en 5 o 10 años puede formar parte de la Guardia Civil”.

Pero dos vídeos en cuestión levantaron ampollas dentro del cuerpo. El primero de ellos, el del propio Cubillo realizando playback, mientras el más polémico fue el de la comandancia de Vizcaya bailando el conocido “Jerusalema”, que llegó a recibir las críticas de la Unión de Oficiales de la Guardia Civil, que envió un comunicado de protesta. “Cualquiera, y más nuestros compañeros, tienen derecho a no estar de acuerdo con alguna de las líneas de imagen que se lleve. Pero cada una de las redes sociales tiene sus propios códigos. En el caso del Teniente Coronel que canta, que soy yo, estábamos dando un mensaje en contra del racismo y los mensajes de odio. En el caso del Jerusalema es cierto que esa música se utilizó para dar un mensaje de apoyo a las víctimas del Covid”, explica el responsable de estos contenidos y protagonista de uno de ellos.









Pero, ¿compensa al cuerpo todo el polvorín que se ha levantado de críticas y de supuesta “falta de seriedad” a la que aluden las asociaciones que han protestado? “Sí, compensa. Porque da una imagen que es la que queremos expresar de los guardias civiles. Más allá del servicio que se haga los guardias civiles somos personas y, en esa labor de humanizar la labor que hacemos y hacer ver que somos un ciudadano más que estamos al lado de las personas que lo necesitan, la imagen que se vio en las respuestas fue muy positiva. Se viralizó muchísimo y llegamos a personas que, de otra manera, no se hubiera acercado a nosotros”, concluye.