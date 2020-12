Durante los últimos días, la Guardia Civil ha sido mirada con lupa por su actividad en las redes sociales. Dentro del propio cuerpo, ha habido malestar por un contenido protagonizado por varios agentes de la Benemérita en TikTok. “Nunca se entregará por los caminos a cantos ni distracciones impropias del carácter y posición que ocupa. Su silencio y seriedad deben imponerse más que sus armas”, expuso la Unión de Oficiales de la Guardia Civil citando al fundador del cuerpo, el Duque de Ahumada.

Lo hizo por un vídeo de apenas un minuto en el que aparecen imágenes de distintos miembros de la Guardia Civil destinados en el País Vasco bailando al ritmo de Jerusalema. Un guardia empieza a levantar el pie al escuchar la canción y no paran de seguirle el compás varios compañeros.

Aunque la publicación se lanzó el 12 de octubre (Día de la Hispanidad), la polémica por la misma ha tardado casi dos meses en hacerse pública. Incluso ha tenido minutos de protagonismo en televisión, como atestigua lo ocurrido en la edición de ‘Todo es mentira’ (Cuatro) de este jueves 3 de diciembre.

La contundente respuesta de un guardia civil a Risto Mejide tras pedirle que se modernice

Risto Mejide tuvo la oportunidad de entrevistar entonces al presidente de la Unión de Oficiales de la Guardia Civil, Francisco García. Este se encargó de exponer los motivos por los que el ya mencionado vídeo de TikTok ha sentado mal en cierto sector del organismo.

“No es sólo un vídeo, es un cúmulo de vídeos desde que se creó este canal. Y no sólo los vídeos del canal oficial de la Guardia Civil, sino que como parece que hemos abierto la veda de estos vídeos, pues hay muchos compañeros que están utilizando su uniforme para hacer sus vídeos particulares, y muchos de ellos un tanto bochornosos. En algunos se utiliza parte de uniforme y parte de desnudo”, reconoció García.

Ante esta declaración, Risto Mejide respondió un tanto sorprendido al guardia civil: “Yo no sé de Cuerpos de Seguridad del Estado, pero de comunicación sí sé algo, y le puedo decir que no es nada negativo. Los profesionales que salen ahí bailando no lo son menos que usted por salir ahí bailando; nadie pone en duda que vayan a desempeñar peor su función. No entiendo dónde está el problema, ¡lleve la ropa que lleve! Tengo que discrepar con usted. Desde el punto de vista de comunicación, ¡que ustedes se ofendan dice mucho de ustedes!”.

Entonces, el presentador pronunció una sentencia que le pasaría factura más tarde. “Francisco, igual ha llegado el momento de modernizarse un poquito, ¿no?”, interpeló al entrevistado. “La imagen que queremos transmitir es que cuando uno ve un uniforme de la Guardia Civil es que tiene a alguien que le va a ayudar y le puede solventar un problema. Sí le digo que hemos recibido muchos mensajes de ciudadanos criticándonos…”, se defendió García.

Para, por último, dejar sin palabras a Mejide con esta frase: “No me cabe la duda de que lo han hecho con la mejor intención, pero le tomo el guante en cuanto a eso de la modernización. Pero es que modernizarse en la Guardia Civil es tener coches modernos, equipos informáticos buenos, buenos chalecos que nos permitan ser más eficaces y prestar mejor servicio”.

Como Risto se quedó a cuadros, apenas acertó a decir, a modo de chiste para destensar el ambiente: “Eso es, y no hacer servicios que gastan… datos…”.