¿Cuándo paso la ITV? Así puedes evitar una multa por la confusión de fechas provocada por el confinamiento

La pandemia de coronavirus ha afectado a nuestro antiguo estilo de vida. No solo desde el punto de vista sanitario y social, sino también rutinario, entre lo que se incluye la ITV. Cuando se decretó el primer estado de alarma, las estaciones se vieron obligadas a cerrar, por lo que las fechas en las que los usuarios debían llevar a cabo la inspección de su vehículo se vio alterada.

Tal y como asegura la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos, "cuatro de cada diez vehículos que circulan por las carreteras españolas lo hacen con la ITV caducada". Una situación que preocupa mucho a la asociación. De hecho desde el pasado dos de marzo, cuando finalizó "el plazo excepcional de las prórrogas para pasar las inspecciones técnicas durante el primer estado de alarma", han sido muchas personas las que se han preguntado cuándo deben volver a pasar la inspección.

Un hecho que ha incrementado el número de vehículos a los que les ha caducado la ITV y no han realizado todavía la inspección correspondiente. Algo que podría tener no solo consecuencias administrativas sino también viales causado por siniestros.

EFE/J.L. Cereijido.J.L Cereijido

¿Cuándo debo pasar la ITV?

El pasado 15 de mayo del año 2020, el Ministerio de Sanidad firmó una orden en la que se concedía una prórroga a todos aquellos vehículos cuyos certificados caducaban entre el 14 de marzo y el 20 de junio de 2020. En cualquier caso, aunque tu vehículo haya pasado la inspección fuera de su fecha normal, deberá hacerlo "en el momento en el que le tocaba desde un inicio, aunque esto no signifique que no ha pasado un año desde la última inspección". En otras palabras, aunque la última vez que tu vehículo pasara la ITV no estuviera dentro de los plazos oficiales a causa de la pandemia, sí tendrá que hacerlo este año, aunque haya pasado menos de un año desde la inspección.

"Por ejemplo, en el caso de un turismo de más de 10 años de antigüedad que le caducó la ITV el 16.04.20 y pasó la ITV el 02.06.20, deberá realizar la próxima inspección técnica antes del 16.04.21", ha explicado la asociación de ITV en España.

EFE/J.L. Cereijido.J.L Cereijido

El auto del Supremo que te afecta si pasaste la ITV a partir de octubre

No obstante, el pasado 31 de diciembre, se publicó la sentencia del Tribunal Supremo que acordaba, de forma cautelar, "dejar en suspenso la aplicación de la forma de cálculo de la validez de la nueva ITV establecida en la orden del Ministerio de Sanidad". Sin embargo, se trata de un auto que solo afecta a todas las inspecciones que se han realizado desde esa fecha, y al ser cautelar, no tiene efectos retroactivos.

"En el caso de un turismo de más de 10 años de antigüedad que le caducó la ITV el 12.06.20 y pasó la ITV el 01.01.21, deberá realizar la próxima inspección técnica antes del 01.01.22", explican desde AECA-ITV.