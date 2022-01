Isabel Pantoja se deshace de su ático de Fuengirola por esta sorprendente cifra

Isabel Pantoja se ha convertido en los últimos tiempos en uno de los personajes más polémicos de la prensa del corazón. Sus problemas económicos, la depresión provocada por el fallecimiento de su madre y por su enfrentamiento con su hijo Kiko Rivera, se han llevado muchas portadas. Sin proyectos profesionales a la vista, y aislada en Cantora, angustiada por lo que pueda contar Julián Muñoz sobre su relación en su propia docuserie y en una situación crítica según su entorno, la tonadillera está en sus horas más bajas.

Sin embargo, en medio de estos malos momentos la tonadillera ha recibido una gran noticia. 2022 ha comenzado bien para Pantoja, que ha conseguido desprenderse de su ático de Fuengirola un año después de ponerlo a la venta. Una noticia que desvelaban en exclusiva este martes en 'Ya son las 8' y de la que Isa Pantoja - nuevo fichaje estrella del espacio presentado por Sonsoles Ónega - se enteraba en directo, confesando su alegría por esta inyección de liquidez que su madre tanto necesitaba.

La tonadillera ha vendido una de sus propiedades más preciadas por 700.000 euros, aunque su precio de salida hace un año fue de un millón, viéndose obligada a rebajar su precio en 300.000 euros meses después ante la escasez de ofertas por el inmueble. Un impresionante ático de 250 metros cuadrados situado en el centro de Fuengirola, con tres dormitorios, cuatro baños, varios salones y una espectacular terraza cuya venta alivia considerablemente la delicada situación económica de la viuda de Paquirri.

"Me estoy enterando ahora" afirmaba Isa sorprendida en su primera intervención - por videollamada - en su nuevo programa. "Si es para algo bueno, que creo que sí, la verdad es que me alegro. Mi madre tenía pensado vender algunas de sus propiedades porque además no hace uso de ellas, así que enhorabuena. Así puede hacer frente a los pagos que tiene pendientes. Es lo que creo, pero si lo hace por gusto ojalá vendiese todo y lo disfrutase porque yo es lo que haría", ha añadido la hija de la tonadillera.

Con esta importante venta Pantoja podría aliviar sus acuciantes problemas económicos pero no es la solución, ya que sus deudas ascenderían a 2.800.000 euros. La artista continúa siendo propietaria de Cantora - que podría ser embargada si no hace frente al casi año y medio de hipoteca impagada - de una casa en El Rocío, de un piso en Los Remedios, en Sevilla, y de varias plazas de garaje.

JUICIO PARA MARZO

También la cantante se enfrenta este año a la justicia. El Juzgado de lo Penal número 5 de Málaga fijaba para el 22 de marzo el juicio a Pantoja, acusada como administradora única de Panriver 56, por participar esta empresa en una operación supuestamente irregular de deuda relacionada con su casa de la localidad malagueña de Marbella.

Así lo han informado a Europa Press fuentes judiciales. La Fiscalía malagueña solicita inicialmente que se le impongan a la cantante un pena de tres años de prisión al acusarla como supuesta cooperadora necesaria de un delito de insolvencia punible.

En esta causa, que se ha instruido en los juzgados de Marbella, también está acusado pero como supuesto autor del mismo delito el administrador de una sociedad, que llegó a un acuerdo extrajudicial con la empresa de Pantoja por una deuda, presuntamente en perjuicio de una tercera firma.

Así, según el escrito provisional del fiscal, esa primera sociedad tenía en 2002 una deuda con otra empresa y a la vez tenía otro pleito en los tribunales de Madrid en el que reclamaba una determinada cantidad a la empresa de Pantoja.

El procedimiento entre Panriver 56 y esa sociedad concluyó con una sentencia que condenaba a la empresa de la cantante a pagar 114.100 euros y, al mismo tiempo, en el otro pleito, los juzgados declararon embargado el crédito que la primera pudiera tener a su favor respecto a la de Pantoja.

Según explica el ministerio público en sus conclusiones provisionales, en el procedimiento de ejecución, ya en marzo de 2009, se declaró embargado el solar y la vivienda, situados en la zona de nueva Andalucía de Marbella, propiedad de Pantoja a través de Panriver 56.

A la vista de que la empresa tenía embargado su crédito a favor de la otra, "por lo que no podría disponer de la cantidad por la que había despachado ejecución", y que Panriver "estaba interesada en la venta de los inmuebles --para lo cual resultaba necesario cancelar el embargo sobre los mismos--", los acusados "se concertaron para beneficiarse mutuamente", dice el fiscal.

Pero de esta forma, señala la Fiscalía, actuaron "en perjuicio de los derechos de crédito" de la otra sociedad, de forma que mediante escritura pública llegaron a un acuerdo que consistía en que Panriver 56 pagaba la deuda, que se rebajaba a 62.759 euros; y la otra renunciaba a cualquier reclamación.

Al mismo tiempo, ambos instaron a que se archivara el procedimiento, "impidiendo así que la otra empresa cobrara la cantidad por la se había despachado de 114.108 euros, así como la realización de las fincas embargadas".

Por estos hechos, se acusa a los procesados por un delito de insolvencia punible y se solicita para cada uno de ellos tres años de prisión y una multa de 18 meses con una cuota diaria de 20 euros, lo que supone el pago de 10.800 euros. Además, se insta a la nulidad del acuerdo extrajudicial entre ambas empresas.

Pantoja fue juzgada y condenada por la Audiencia de Málaga por un delito de blanqueo de capitales en un procedimiento en el que también fueron condenados el exalcalde marbellí Julián Muñoz, que había sido pareja de Pantoja, y la exmujer de este, Maite Zaldívar.