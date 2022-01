Isa Pantoja da un golpe sobre la mesa, responde a Irene Rosales y se pronuncia sobre el crítico momento de su madre

MADRID, 10 (CHANCE)

Isabel Pantoja está atravesando por el peor momento de su vida. La muerte de su madre, su enfrentamiento con su hijo Kiko Rivera, sus graves problemas económicos, su incierto futuro profesional y la docuserie que protagonizará Julián Muñoz hablando de su relación han hecho que la artista toque fondo.

Angustia, ansiedad y momentos de pánico se han vivido en Cantora en los últimos días y, según diferentes fuentes, su estado es tan preocupante que Isabel no debería estar sola en ningún momento, por lo que su entorno más cercano habría llamado a sus hijos Kiko e Isa para que fuesen a la finca y arropasen a su madre en estos delicados momentos.

Una dramática información sobre las que se ha pronunciado Asraf Beno en 'Viva la vida', desvelando qué hay de cierto en la llamada de auxilio de la artista a sus hijos. "No está en buena situación pero tampoco es tanto como lo pintan" ha asegurado el colaborador.

"Está en una situación delicada, no está bien del todo pero está todo controlado. No está sola, Agustín está con ella todo el día y cuida de ella" ha añadido el modelo, revelando que después de escuchar lo que se estaba contando sobre su madre en televisión la tarde del sábado Isa habló con ella y la dejó "más tranquila". "Está mal, en una depresión, pero no en ese sentido" ha señalado, confirmando además que su novia "tiene intención" de ir a Cantora para visitar a su progenitora.

Pero esta no es la única polémica que rodea a Isa, ya que Irene Rosales ha explicado en 'Viva la vida' por qué no contestó al mensaje de felicitación que su cuñada envió en el cumpleaños de su hija Ana; algo que a la hermana de Kiko le ha molestado profundamente. "He cambiado de móvil y no me ha llegado nada" afirmaba, quitando importancia a su último desprecio a su cuñada.

Una frase que provocaba la inmediata respuesta de Isa en Instagram que, harta tanto de sus conflictos familiares con su hermano Kiko como de las informaciones sobre el estado de salud de su madre daba un golpe sobre la mesa y publicaba el siguiente texto que parece dirigido directamnte a Irene: "Si supierais cuantas veces he intentado escribir todo por aquí y lo he borrado después de escuchar tantas estupideces. Es que no puedo, es que solo diría, madre no hay más que una", ha escrito la peruana.

Un mensaje con el que aumenta la brecha en su relación con Kiko e Irene y con el que además ha querido demostrar que Isabel Pantoja puede contar con su apoyo incondicional en estos delicados momentos.