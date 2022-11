El invento de un ingeniero se hace viral por cómo evita que haga frío en el trabajo: "Vive en el siglo 27"

Acaba de empezar el mes de noviembre y, tras un octubre con sol y buenas temperaturas, parece que vamos a tener que ir sacando el abrigo. Esto ha llamado mucho la atención de todos, ya que se está viviendo un otoño poco habitual y muchos todavía no se han quitado la manga corta. Algunos aplauden esta continuación del verano, mientras que otros se muestran muy preocupados, dado que se trata un efecto del cambio climático que se está sufriendo.

Como consecuencia, en las oficinas ya ha empezado el conflicto entre los trabajadores por la temperatura a la que se pone el termostato, dado que cada uno tiene un aguante diferente al frío y exigen subir o bajar los grados. Al igual que cuando se llega al lugar de trabajo las temperaturas están muy bajas para los que acaban de llegar, por lo que se dan prisa en poner la calefacción.

A raíz de esto, una usuaria de Twitter ha compartido una imagen que muestra la ingeniosa idea que ha tenido un compañero suyo para que la oficina se mantenga a una temperatura ideal desde primera hora de la mañana, evitando las primeras horas frías de la mañana. Este invento se ha hecho viral de forma inmediata en la red social y muchos lo han tomado como ejemplo para hacer lo mismo en su puesto de trabajo.

Como consecuencia de la inflación, tanto las empresas como las casas están intentando retrasar todo lo posible el momento en el que se enciende la calefacción. Pero con la bajada de temperaturas, ya ha llegado el turno para algunos lugares. Es por esto por lo que un ingeniero ha pensado un invento para que el laboratorio en el que trabaja esté a buena temperatura antes de llegar por las mañanas.

Según ha explicado la tuitera, su compañero ha instalado un dedo electrónico para que ponga la calefacción automáticamente antes de que lleguen y así librarse a tiempo del frío que se acumula durante la noche: "Mi compañero de trabajo vive en el siglo 27: ha colocado un dedo electrónico en el pulsador del termostato del laboratorio y lo ha programado para que le de al botón de la calefacción un poco antes de que lleguemos por la mañana". "Also: trabajar con ingenier@s es lo mejor que me ha pasado en la vida, tienen solución pa' todo y lo que no necesita arreglo, siempre tiene posibilidad de tener una versión que MEJORE cosas", agrega.

De esta forma, el aparato esta programado para que pulse automáticamente el botón de encendido de la calefacción unos minutos antes de que los trabajadores lleguen por la mañana y así poder empezar la jornada a una buena temperatura sin tener que pasar frío hasta se equilibre el termostato.

No obstante, como suele pasar en redes sociales, la tuitera también ha recibido críticas y comentario negativos. Por este motivo, la joven ha aclarado desde su cuenta oficial de Twitter que se trata del laboratorio de un edificio grande y su "calefacción está centralizada", además que no permite programarlo desde el propio aparato, como han sugerido muchos usuarios, siendo este el motivo por el que el ingeniero se ha inventado esto. "Es que la universidad ha decidido programarlo por nosotros. Todo el sistema centralizado se enciende como a las 8:00-8:30 y se apaga auto. sobre las 11:30. No podemos programarlo nosotros. Ni siquiera podemos cambiar la temperatura: no tira más de la que está centralizada", aclara.

