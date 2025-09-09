Se reestablece la circulación del AVE entre Madrid y Andalucía después de casi una hora con el servicio cortado

Tren de alta velocidad RENFE AVE en el andén de la estación de tren de Santa Justa en Sevilla, Andalucía.

Un incendio declarado este martes en el término municipal de Abenójar (Ciudad Real) ha obligado a interrumpir la circulación ferroviaria en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía, que se ha acabado reanundando aproximadamente una hora después.

El fuego se originó a las 16:07 horas y fue detectado por un vigilante fijo, según datos del sistema de información de incendios forestales Fidias, de la Junta de Comunidades. En las labores de extinción participan tres medios y 14 efectivos.

Adif informó en redes sociales de que, "a petición de bomberos, se encuentra interrumpida la circulación entre Brazatortas y Venta de la Inés por un incendio ajeno a la explotación ferroviaria", lo que afecta de forma directa a la línea de alta velocidad que une Madrid con Andalucía.

Por su parte, Renfe precisó que la interrupción repercute en los trenes de larga distancia que circulan por esta conexión de alta velocidad.