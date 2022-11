La insólita decisión de un bar de Valencia por el Mundial: la pizarra en la que lo explican se vuelve viral

Sin lugar a dudas, el acceso que hoy en día tenemos a Internet, marca mucho la diferencia con otras generaciones. Gracias a ella, podemos encontrar restaurantes, lugares de ocio u otros sitios de interés, y, además, podemos conocer lo que pasa al otro lado del mundo. Las redes sociales son un gran avance, no cabe ninguna duda, sirven para descubrir también lo que pasa muy cerca, historias que a veces parecen increíbles, pero son muy ciertas.

Ya ha empezado el Mundial de Qatar, también para la hostelería, lo que ha provocado que muchos adapten su rutina a los horarios de los partidos para no perderse ninguno. Además de hacer muchos planes tanto con amigos como con familia para sentarse frente a la pantalla y disfrutar de cada partido. Es por esto por lo que, al no conocer los horarios con más antelación, mucho han tenido que aplazar citas o planes al priorizar el Mundial.

Sin embargo, aunque la mayoría de los bares se hayan adaptado al Mundial, hay algunas excepciones. Es el caso de este bar de Valencia. Gracias a las redes sociales y a su curiosa postura frente al Mundial de Qatar, se ha vuelto viral y ahora, todo el mundo habla de él.

Una decisión única

La cafetería El Botánico de Valencia ha decidido no emitir ningún partido del Mundial de Qatar. Según el dueño del local, César Soler, "no se respetan los derechos humanos ni las libertades fundamentales". Por eso, tomó la decisión de negarse a emitir ninguno de los partidos.

El dueño escribió en la pizarra del bar su alegato en contra de este torneo y su drástica medida. Se puede leer tal que así: “Debido a que no aprobamos la celebración de un mundial de fútbol en un país en el cual no se respetan las libertades fundamentales, no retransmitiremos ningún partido, incluidos los de la selección española. Lamentamos las molestias, pero nuestra moral no nos lo permite”.





La pizarra corrió como la pólvora por las redes sociales. Tanto que incluso su dueño ha tenido que atender a los medios de comunicación en su local por la elevada conversación social que se ha generado alrededor de esta noticia.

El contrato que un hombre ha hecho firmar a su mujer por el Mundial

En el documento se comprometen a que la mujer no moleste a su pareja mientras se disputa el Mundial de fútbol de Qatar. Doña Ángela y Don Alexander han llegado a un 'acuerdo legal' que establece que la Copa del Mundo tendrá "prioridad absoluta" sobre cualquier otra cuestión. En concreto, se puede leer lo siguiente: "No importunar aunque se trate de un encuentro sospechoso de ser soporífero, aburrido o no decisivo". También que "si Cristiano Ronaldo mete un gol", es obligatorio gritar: "siiiuuuuuu".





Además, exige que, durante la retransmisión de los encuentros, Ángela no podrá emitir ningún tipo de "queja", "lloriqueo" o "cara de aburrimiento". Lo mismo sucede con "cada uno de los comentarios de Don Alexander sin tener en cuenta la duración, veracidad e importancia de los mismos". También se compromete a dejar que, si Argentina es la ganadora del Mundial, Alexander cuelgue en el salón de su casa una foto de Lionel Messi alzando el trofeo durante el tiempo que él mismo “considere oportuno”.