El inmunólogo Alfredo Corell lanza un aviso a los que se contagiaron de ómicron tras la Navidad: puede pasar

Este miércoles, España ha entrado en una nueva fase de la pandemia. Después de casi dos años, la mascarilla ha dejado de ser obligatoria en los interiores, aunque con algunas excepciones. Tenemos que seguir llevándola en los centros sanitarios, las residencias y todo tipo de transporte, mientras que es recomendable en eventos multitudinarios, aglomeraciones y personas vulnerables.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto que modifica la norma del 20 de mayo de 2020 por la que los ciudadanos tuvieron que empezar a usar, a partir del día siguiente, el cubrebocas en todos los espacios públicos, además de en los transportes, en los que ya era obligatorio desde el día 4 de ese mes. Y este mismo miércoles, 20 de abril, ha entrado en vigor.

La medida llega tres semanas después de que arrancara una nueva fase de la pandemia, en la que se dejaban atrás los aislamientos de casos leves y asintomáticos y el rastreo se dejaba solo para los casos graves. Nuestro país se encuentra en un "contexto epidemiológico favorable", con una "alta cobertura vacunal" del 92 % en mayores de 12 años y un descenso de todos los indicadores y de la propia gravedad de la enfermedad, según ha explicado la ministra de Sanidad, Carolina Darias.

La incidencia covid aumenta tras Semana Santa

Sin embargo, los datos de incidencia reflejan un aumento en los últimos días y la Semana Santa ya empieza a reflejar una subida de contagios. En concreto, la incidencia del coronavirus en los mayores de 60 años, colectivo sobre el que se centra la nueva estrategia de seguimiento de la pandemia, ha escalado 70 puntos en una semana, hasta los 505 casos por cada 100.000 habitantes, con 35.456 nuevos contagios y con un leve repunte en la ocupación hospitalaria en planta, pero no en las unidades de cuidados intensivos.





Los expertos, que han seguido de cerca la evolución de la pandemia y han ido valorando la evolución de la misma en estos dos años, se han pronunciado sobre el fin de la mascarilla y mientras algunos se muestran a favor, otros consideran que se debería haber esperado algo más de tiempo para tomar esta medida. Además, algunos, como el inmunólogo Alfredo Corell se han pronunciado respecto al aumento de casos, lanzando un aviso claro.

El experto asegura que "se espera un repunte" tras este periodo vacacional y es que "mucha gente que pasó el Covid en enero, la famosa omicron y ahora me está escribiendo y me dice que tienen síntomas y antígenos positivos", ha apuntado. Esto se debe a que "la variante predominante en estos momentos no es ómicron sino una subvariante, la ómicron silenciosa. Como son lo suficientemente distintas, la inmunidad que deja una no cubre a la otra. Se está pasando un catarro de tres o cuatro días sin demasiada incidencia, pero personas que lo tuvieron en enero lo están teniendo de nuevo".