El inmunólogo Alfredo Corell señala qué le preocupa tras ómicron: "¿Cómo lo explicas?"

El inmunólogo Alfredo Corell es uno de los expertos que más intervienen en los medios de comunicación españoles para hablar sobre la evolución de la covid-19. Esta vez ha querido pronunciarse en un medio de comunicación regional sobre la última estrategia implantado por Sanidad respecto al tratamiento y seguimiento del virus. En concreto, Corell ha sido muy contundente sobre la realización de las pruebas diagnósticas.

Ahora no se le realizará una prueba covid en casos con sintomatología leve. "Lo que a mí me preocupa cuando se toman estas decisiones y estos cambios de estrategia es la mala comunicación que se está haciendo por parte de las autoridades sanitarias a la ciudadanía porque cómo explicas que hasta hace dos días te tenías que hacer una prueba en casa y quedarse una semana y ahora te haces la prueba si quieres y no tienes que quedarse en casa", ha asegurado.





Por tanto, el experto cree que hay que explicarlo "porque sino la gente se vuelve absolutamente loca. También es un momento en el que si los contratos que tienen de personal de soporte para covid los echan a la calle pues mal vamos. Tenemos que dar apoyo a los médicos de familia. Hay algunas comunidades que te dan para una cita telefónica hasta 10 o 12 días. Tenemos que invertir en Sanidad Primaria".

Hace escasos días, Corell incidía en un medio de comunicación digital en que hubiese esperado un poco más para poner fin a la cuarentena. "Habría esperado a después de la Semana Santa. Fundamentalmente para ver cómo evoluciona el repunte que tenemos ahora". El inmunólogo aseguraba, además, que la nueva variante de ómicron "no debe preocuparnos". Por eso, apostaba por el sentido común de la ciudadanía para tomar las precauciones pertinentes ante estas nuevas medidas aplicadas por el departamento encabezado por Carolina Darias.









De hecho, ha asegurado que "se normaliza esta enfermedad. Deja de ser excepcional y sobre la que se centran todas las vigilancias y esfuerzos y pasa a ser una enfermedad como otras a las que se vigila de una forma más sosegada y sin tener una lupa en el día a día".

La Atención Primaria asegura que hay falta de base científica en la nueva estrategia covid

Al hilo de estas declaraciones de Alfredo Corell sobre el cambio de estrategia de Sanidad, destaca la opinión que tienen al respecto los médicos de familia. Creen que la nueva estrategia frente a la covid carece de criterio científico y epidemiológico y consideran que supone una vuelta a períodos prepandémicos en los que "solo queda la clínica", lo que supondrá perder dos años de avances de diagnóstico y dejar sin identificar muchos casos.









Es lo que opina Lorenzo Armenteros, portavoz de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen), quien advierte en una entrevista con Efe de que, aunque es bueno volver a "una normalidad y convivir con el virus", la covid "no es la gripe y tiene una gravedad extrema y unas consecuencias de mortalidad muy alta para el que tiene mala suerte".

A juicio de Armenteros es "paradójico" que Sanidad, por ejemplo, considere la disnea (dificultad respiratoria o falta de aire) como un síntoma menor cuando tiene carácter de mayor.

"Nosotros tenemos que seguir unos criterios que no tienen ninguna evidencia y no podemos menos que discrepar en muchos de ellos en el estado en el que estamos", subraya el representante de los médicos de Atención Primaria.

