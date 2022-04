Así es el perfil de los ingresados por covid en UCI: "Tienen más complicaciones y peor pronóstico"

La Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Clínico San Carlos se ha convertido ya en el hospital con menos pacientes ingresados por covid de toda la región. El copresentador de 'La Tarde', Fernando de Haro, ha ido hasta allí para conocer la situación que atraviesan. Desde uno de los sectores de las UCI, le ha recibido la doctora Montserrat Rodríguez Gómez, quien ha explicado que el Hospital Clínico San Carlos cuenta actualmente de tres UCI distintas.

En la que trabaja ella, concretamente, hay en torno a 14. Del total de ingresados en las camas de estas unidades, tan solo hay dos pacientes covid: uno de ellos con neumonía covid y el otro con PCR positiva, pero no se encuentra ingresado por la sintomatología del virus. Es decir, este último está ingresado con covid pero no a causa del mismo.

"Hace cinco semanas que no teníamos un ingreso por neumonía covid", ha asegurado la doctora a 'La Tarde'. Sí ha agregado, no obstante, que otros cuatro pacientes que sí tuvieron neumonía por covid hace meses, ahora han dado negativo pero se están recuperando de otras secuelas. ¿Ha cambiado la forma de tratar el virus en los hospitales? "Comparado con la primera ola es muy diferente pero con respecto a la última es muy similar, no tenemos grandes cambios", ha asegurado la doctora. "No hemos encontrado un tratamiento perfecto contra el covid", ha agregado.





Así es el perfil de los ingresados por covid-19 en UCI

Por otro lado, ha querido hablar de la evolución del perfil que ingresa en UCI tras haber contraído el virus. La realidad es que no ha cambiado en los últimos meses: "La mayoría son no vacunados, son los que peor evolucionan, tienen más complicaciones y peor pronóstico", ha explicado. En ese sentido, ha querido matizar que también han llegado a ingresar personas vacunadas, pero en este caso son personas mayores o inmunodeprimidos.

Con el fin de la obligatoriedad del uso de mascarilla en interiores, ella ha asegurado que tiene "una visión parcial del covid, la de la UCI" y ha asegurado que ella "va a seguir con la mascarilla". La doctora ha explicado que a modo de recomendación, ella seguiría con ella puesta en los lugares con mucha gente: "No me molesta, en sitios cerrados donde hay mucha gente yo prefiero usar la mascarilla pero es opcional", ha dicho.

Por otro lado, Fernando de Haro ha querido conocer la opinión de la doctora sobre si estamos cerca de la gripalización del virus. A día de hoy, la covid-19 se ha cobrado 455 vidas esta última semana. "Esto no es como una gripe, todavía no", ha dicho ella. "Con el covid estamos ahora en un valle pero con la ola previa colapsó otra vez las UCI, eso la gripe no lo está haciendo".

De hecho, ha recordado que en la UCI polivalente, donde trabaja ella, "no tenemos covid ahora mismo, lo tenemos en otra donde hay boxes aislados". Una zona, ha repetido, donde tan solo hay dos pacientes con PCR positiva pero tan solo uno de ellos tiene neumonía covid.

En último lugar, ha querido recordar que es muy complicado terminar ingresado en UCI por una neumonía covid si se está vacunado y es una persona sana.