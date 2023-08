Inmaculada Casal explica vivió con María del Monte el asalto a su casa: "Estamos en shock, horrorizadas, no dormimos"

MADRID, 28 (CHANCE)

Este fin de semana, María del Monte y su mujer, Inmaculada Casal, se vieron sorprendidas por cinco encapuchados mientras dormían tranquilamente en su habitación. Un ruido hizo que se levantasen y, horrorizadas con la situación, se vieran obligadas a hacer entrega de todos sus objetos de valor.

La cantante fue la primera que quiso contar la situación a los medios de comunicación y, con la voz entrecortada, aseguraba que "no le deseaba a nadie esta situación". Esta vez, ha sido su mujer quien ha hablado con la prensa, confesando que "a nosotras no nos gusta hablar": "María habló ayer porque os tiene mucho respeto y al trabajo que estáis haciendo, pero no quería que esto trascendiera".

La periodista ha explicado que siguen sin asimilar que "cinco tíos encapuchados nos han dejado sin nada": "Estamos en shock, estamos horrorizadas, no dormimos. Han atacado mi casa, mi habitación, mi intimidad". Sin entender la situación, Inmaculada confiesa que no han dejado nada de valor en la casa: "Se han llevado todo lo de nuestra vida que hemos tenido con todo nuestro cariño".

"Nosotros vivimos aquí desde hace 24 años. Nunca pensamos que esto nos pudiera ocurrir a nosotros porque somos personas normales. Ni vivimos en una urbanización de lujo ni ganamos cifras millonarias. No somos artistas ni futbolistas que ganan unos dinerales", explica con gran humildad y con los ojos visiblemente llorosos.

A pesar de que su hogar ya disponía de medidas de seguridad, asegura que invertirán todo su dinero "en hacer un bunker" para no tener que volver a vivir algo similar: "Esto ha sido horroroso, ha sido una experiencia traumática. Qué tu estés durmiendo y te despiertes por un ruido y veas a cinco encapuchados en tu casa y que te obliguen a darles todo lo que tienes".

Por otro lado, Inmaculada confiesa que para superar este bache están dedicándose plenamente a sus trabajos. Su mujer reapaerecía este domingo por la noche sobre los escenarios, a pesar de lo difícil que puede ser mantener la calma tras vivir algo así: "Con una ansiedad que no puedes ni hablar, imaginate cantar".

Finalmente y al igual que la cantante, reconoce que lo más valioso es que se encuentran bien: "Lo más importante y gracias a Dios estamos sanas y salvas". Es por ello que confían en la justicia y dejan la investigación en manos de la policía: "Tenemos que aparcar y dejar trabajar a la justicia y a la investigación".