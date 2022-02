La polémica 'influencer' ucraniana Marina Yers la lía al hablar de la guerra: "Me hago unos vídeos..."

La influencer y 'tiktoker' Marina Yers siempre se ha caracterizado por ser de lo más polémica. Si ya con la pandemia de coronavirus protagonizó una revolución en redes sociales por aparecer sin mascarilla junto a otras personas en los peores momentos de la pandemia, ahora lo ha hecho tras el estallido de la guerra en Ucrania.

Marina Yers es de origen ucraniano y el presidente del país, Volodimir Zelenski, instó a los ciudadanos a "alzarse en armas" para poder defender el país. Unas declaraciones que ella misma ha acogido de forma curiosa. Tanto que todos sus seguidores han mostrado su decisión.





"Mi padre va a ir a la guerra, con casi 60 años que tiene. Pero él dice que ya estuvo en guerras y que no le importa. Mañana a empuñar armas y p'alante", escribió ella en una historia en su cuenta de Instagram. "Mi tío, que trabaja como camionero para Amazon, va a dejar su empleo por ahora y va a comprar un montón de comida, llevarla a Ucrania, a mi abuela y primos, y se va a ir a dirigir tanques. Él dice que no lo ha hecho nunca pero que ahí, entre varios hombres, sabrán que es lo que hay que hacer para defender su país", continuó la joven influencer.

"En cambio, yo aquí sentada en España muy cómoda, que si no llego a irme y estoy ahí, soy la primera que aprende a empuñar un arma y se va a la aventura, porque ya que se lo pasan tan bien destrozando mi país, a ver si pudiera yo destrozar la cara a más de un soldado ruso", agregaba.

Marina Yers diciendo que iría a la guerra si estuviese en Ucrania pic.twitter.com/CEPS13c21H — zaira's minito :) (@sanlessergio) February 25, 2022





El polémico vídeo de Marina Yers al hablar de Ucrania y Rusia

Hasta ahí, todo bien. No obstante, poco después publicó un vídeo en TikTok (que ya está borrado), en el que Marina aparecía visiblemente emocionada. "Tengo nacionalidad ucraniana y 22 años, por lo tanto, obligatoriamente si ocurre esta guerra, me van a llamar para ir".





A continuación, aseguraba que "no pasa nada" y fuera de aquel momento de emoción, agregaba: "Yo me hago unos vídeos de YouTube ahí que flipas, papapapapá, matando a los rusos". Unas declaraciones que vinieron seguidas de unas carcajadas. "Que no es coña, que si estoy en Ucrania más de seis meses, voy a la guerra", añadía a continuación.

Lo ha borrado pero os lo dejo por aquí pic.twitter.com/cbaLX0Y2CJ — yudi (@alwaystrustahoe) February 24, 2022





Los seguidores de la joven no tardaron en reprocharle aquellas palabras, especialmente después de que las tropas rusas invadieran el país y la capital, Kiev, donde ha habido bombardeos y diversos ataques contra la población civil. La última hora, por el momento, es que Putin está dispuesto a sentarse a negociar con Ucrania para ver si de esta forma podría haber un alto al fuego y, con ello, el final de esta invasión.

