Una inesperada corrección del BOE se hace viral y revoluciona las redes sociales

Raro es el día en que las redes sociales no sean acaparadas con alguna polémica. Sin embargo, esta vez, para sorpresa de todos, ha sido el Boletín Oficial del Estado quien ha protagonizado un interesante debate en Twitter.

Este jueves, el BOE se ha hecho viral en Twitter tras corregir de manera original un error en una de sus publicaciones. "Donde dice digo debe decir Diego", se lee en el BOE aludiendo a un popular refrán que no ha pasado desapercibido para los usuarios.

El documento publicado hace referencia a un error cometido el 25 de febrero de 2021 sobre nombramientos en el Ministerio para la Transición Ecológica. El diario ha señalado que en la columna de un adjudicatario de la página 25540, se ha producido el fallo en el nombramiento de personal de unas listas del Estado. Según han corregido, debía aparecer el nombre de "Diego" en lugar de "Digo".

"En la página 25540, en el anexo, puesto número de orden 46, Demarcación de Costas. Andalucía Atlántico, Cádiz, Técnico de Proyectos y Obras, código 4406382, con residencia en Cádiz, en 'Datos del adjudicatario', en la columna: 'Nombre', donde dice: 'Digo', debe decir: 'Diego'", se puede leer en el documento.









La corrección de errores que tanto tiempo llevábamos esperando llega, por fin, al BOE pic.twitter.com/yJAkSoCmmB — Miguel Presno Linera (@PresnoLinera) March 18, 2021





Esta llamativa corrección ha llamado mucho la atención de los usuarios de la red social. Entre todas las reacciones ha destacado la vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera, quien se ha mostrado muy sorprendida y ha reconocido que ha tenido que preguntar a los funcionarios por lo que acababa de leer.

"Incrédula, he preguntado. Y me dicen, -con mucha seriedad-, que sí... Que era imprescindible publicar la corrección. Hay un funcionario que hoy es feliz. (Y no creo que sea Diego) Buen día a todos", ha comentado Ribera con humor.











Incrédula, he preguntado.

Y me dicen, -con mucha seriedad-, que sí... Que era imprescindible publicar la corrección.

Hay un funcionario que hoy es feliz. (Y no creo que sea Diego )

Buen día a todos.

Qué ojo, Miguel @PresnoLinera!! https://t.co/IfxzDd3Wlh — Teresa Ribera (@Teresaribera) March 18, 2021





Todos los tuiteron han respondido a la reacción con mucho humor, muy sarcásticos por la seriedad que suelen conllevar este tipo de publicaciones. "El BOE se ha levantado hoy refranero", ha escrito un usuario en Twitter, haciéndose rápidamente viral la corrección, mientras que otra ha escrito "para que luego digan que el BOE no es divertido".









El BOE es aburrido, decían pic.twitter.com/gKPqKKn5pc — Jurista Enloquecido (@Juristanloqcido) March 18, 2021













El BOE se ha levantado hoy refranero pic.twitter.com/IHFhPamv77 — Judge the Zipper (@JudgeTheZipper) March 18, 2021





Otros errores

Sin embargo, esto no es la primera vez que pasa. En su número 48 del 21 de febrero de 2021, entre las páginas páginas 23.116 y 23.121, el Boletín Oficial del Estado comunicaba lo siguiente: "Transcurrido un culo desde la fecha del cierre del ejercicio social sin que se haya practicado en el Registro el depósito de las cuentas anuales debidamente aprobadas, el Registrador Mercantil no inscribirá ningún documento presentado...".

Asimismo, la pasada nochebuena, el BOE incluía el temario que los opositores a una plaza de técnico especializado en los Organismos Públicos de Investigación debían estudiar antes de acudir al examen. En uno de los apartados se incluyó un llamativo contenido: "Bronces de óxido metálicos (Tesis de Dani)". Este error llegó a Twitter en cuestión de segundos, ya que algunos usuarios cuestionaron si se había incluido un contenido a medida para uno de los opositores, lo que CSIC negó de inmediato.