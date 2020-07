La indirecta de Sandra Golpe al diario de Dina Bousselham tras atacarle con un comprometido vídeo

La presentadora de Antena 3, Sandra Golpe, lanzaba esta semana una indirecta al digital que dirige Dina Bousselham, la ex asesora de Pablo Iglesias y protagonista por el escándalo del robo de su tarjeta SIM. Y es que, el mismo día, el medio de comunicación publicaba un artículo criticándola directamente haciendo uso de un vídeo antiguo en el que Golpe comentaba las consecuencias que tendría una información sobre Podemos para el entonces equipo de informativos de Antena 3 de las 15 horas.

A pesar de que la periodista no hace mención directa a Bousselham o a ‘La Última Hora’, pero desde luego que va dirigida a las críticas que está recibiendo en las últimas semanas desde sectores de Podemos por defender a su compañero, Vicente Vallés. Solo que, en esta ocasión, coincidía que el mismo día que el digital publicaba la noticia de hemeroteca, la presentadora de Atresmedia recitaba en redes sociales un fragmento de Ladrador (Kläffer) de Goethe.

Sandra Golpe y Álvaro Zancajo, cuando presentaban juntos el informativo de Antena3

El vídeo comprometido de Golpe

Según publicaba ‘La Última Hora’ esta semana, existía un vídeo antiguo que probaba que Golpe, supuestamente, reconocía que iban a difundir un bulo sobre la formación morada. “Hoy recordamos: cuando Sandra Golpe dijo en Antena 3 “nos van a dar, pero bien” por su noticia ‘fake’ sobre Podemos”, rezaba el titular de la noticia.

En el interior, lo que se aprecia es un vídeo grabado entre pausas del informativo de Sandra Golpe y Álvaro Zancajo en el que la presentadora advierte de que “les van a dar” por una noticia sobre Podemos que estaban a punto de comunicar en el informativo.

No es sólo el #nosvanadarperobien, poco después los presentadores se descojonan: pic.twitter.com/hchM8qmIBh — Els quatre gats (@Els_quatre_gats) January 21, 2016

La indirecta de Sandra Golpe

A través de un fragmento de ‘Ladrador’ de Goethe, la periodista lanzaba el mismo día una indirecta en su perfil de Twitter. “Cabalgamos en todas direcciones en pos de alegrías y de trabajo; pero siempre ladran cuando ya hemos pasado. Y ladran y ladran a destajo. Quisieran los perros de la cuadra acompañarnos donde vayamos, mas la estridencia de sus ladridos sólo demuestra que cabalgamos”, concluía.

Y es que la semana pasada, en una entrevista con el Diario de Sevilla, Golpe mandaba una advertencia al secretario general de la formación morada, Pablo Iglesias, al que recordaba que “ya no era tertuliano”, después de que señalara públicamente a Vallés.

Bea Talegón reprocha el poema a Golpe

No debe haber sido una indirecta poco clara si Golpe ha recibido reproches por varios frentes, como la política Beatriz Talegón, que le afeaba una “falta de rigor” en sus informativos. “No te creas... cuando te critican por falta de rigor y profesionalidad, no ladran, ejercen un derecho fundamental en democracia. Así que es mejor no tratar como a "perros" a los ciudadanos que protestan cuando no se les da información veraz y contrastada”, criticaba Talegón en Twitter.