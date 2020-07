La advertencia de Sandra Golpe a Pablo Iglesias después de llamar a Vicente Vallés “presunto periodista”

La presentadora de televisión, Sandra Golpe, ha lanzado este domingo una advertencia al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, después de que calificara de “presunto periodista” a su compañero en Antena 3, Vicente Vallés. Y es que en las últimas semanas el nombre del presentador de los informativos nocturnos ha permanecido en primera línea de actualidad después de que el portavoz de Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, criticara los últimos análisis de Vallés en su espacio de informativos y que retrataban, entre otros, el argumento de las cloacas del Estado.

En este caso, y a través de una entrevista para el periódico local Diario de Sevilla, la periodista se ha lanzado a analizar las polémicas creadas por el secretario general del partido morado tras su intervención en Moncloa. Una rueda de prensa en la que, acompañado de la ministra Portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, mantenía Iglesias que había que “naturalizar el insulto”, en respuesta a las críticas que había recibido su partido por los ataques de Echenique en Twitter.

Iglesias llama “presunto periodista” a Vallés

A través de una entrevista en Radio Nacional de España (RNE), Pablo Iglesias se refería a la polémica con el periodista de Antena 3 haciendo una alusión indirecta a él al llamarle “presunto periodista”. Aunque no citaba explícitamente a Vallés, sí que aseguraba: “Ha llegado a decir: 'bueno, no serían tan graves las cloacas si no consiguieron que Podemos no estuviera en el Gobierno y que Pablo Iglesias no fuera vicepresidente”.

Unas declaraciones que el presentador de informativos de Atresmedia pronunciaba esa misma semana. El propio Vallés hacía referencia a esto en su informativo apenas horas después: “Pablo Iglesias ha cargado contra policías, políticos de otros partidos, medios de comunicación, periodistas y algún presunto periodista”.

La advertencia de Sandra Golpe

En la entrevista de este domingo, la presentadora de los informativos de las 15h, Sandra Golpe, respondía al ataque de Iglesias y acusaba a Iglesias de señalar a Vallés. “Con lo de “presunto periodista” ya sabíamos que era para señalarle. Vicente Vallés está curado de espanto, pero el problema es cuando se quiere utilizar su trabajo para generar bulos”.

Por último, Golpe lanzaba una advertencia de cara a quienes quieren silenciar la profesionalidad de los periodistas de la cadena de Atresmedia. “Nos van a buscar pero no nos van a encontrar, porque trabajamos con honestidad. Pablo Iglesias no se da cuenta de que ya no es tertuliano, que es vicepresidente de un gobierno”.

Sandra Golpe se defiende de Podemos

Preguntada por los ataques de Echenique a la líder editorial de los informativos de la cadena, la presentadora lo tiene claro: "Yo no me caso con nadie. En Antena 3 hemos hablado de unos y de otros". Además, la periodista recalca que siempre han puesto "el dedo en la llaga". "Antena 3 aspira a ser una tele que aglutina a muchas edades y formamos parte de un grupo de comunicación donde también está La Sexta".