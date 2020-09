Imágenes del día: el recuerdo de Pérez-Reverte a Pepa Flores y las mascarillas virales de Carlos Sobera

Arturo Pérez-Reverte y el presentador de televisión, Carlos Sobera, han sido protagonistas en las últimas horas en las redes sociales. Septiembre ya está aquí y nuestros famosos y políticos ya están regresando de sus vacaciones y volviendo a sus compromisos profesionales, así lo hemos podido ver en los perfiles de algunos políticos como el presidente de Galicia en funciones, Alberto Núñez Feijóo, que está ultimando los detalles de su discurso de investidura tras ganar las últimas elecciones autonómicas.

También ha sido una jornada de homenajes en la que hemos podido leer unas bonitas palabras del periodista y escritor, Arturo Pérez-Reverte, a la gran actriz española Pepa Flores. Pero no ha sido el único, ya que la presentadora de Mediaset, Carlota Corredera también ha tenido un bonito gesto con una de las artistas más importantes de la historia de nuestro país: Rocío Jurado.

Por último los platós de televisión también han sido testigos de las fotos de nuestros famosos, como ha sido el caso de Nando Escribano en el plató de 'Espejo Público' en el último programa de agosto y el de 'First dates', que junto a Carlos Sobera y a todo el equipo está preparado para recibir a todos los participantes que quieran encontrar el amor. A continuación repasamos algunas de las imágenes más importantes en las redes sociales durante las últimas horas.

El discurso de Alberto Núñez Feijóo

El presidente en funciones de la Xunta de Galicia ha compartido la siguiente imagen en sus redes sociales a pocas horas de enfrentarse a su discurso de investidura y renovar el cargo que lleva ocupando de forma consecutiva durante cuatro legislaturas.

El homenaje de Arturo Pérez-Reverte a Pepa Flores

El escritor y periodista ha querido utilizar sus redes sociales para mandar el siguiente mensaje sobre la actriz española Pepa Flores, que ha recuperado de un texto escrito en un libro: "Pepa Flores, Marisol, sigue siendo el icono indiscutible de una España y una época. Y eso se pone más de manifiesto en tiempos como los actuales. Ella encarnó, y en mi opinión lo sigue haciendo, aquella sociedad salida de las sombras que caminaba hacia la luz: desenvuelta, simpática, atractiva, admirada por un mundo que asistía boquiabierto al milagro de un país y unos ciudadanos capaces de reinventarse a sí mismos devolviendo el orgullo a la palabra español. Marisol era, en cierto modo, el ejemplo de cómo el pasado podía transformarse en futuro, alegría, cultura y esperanza. Representaba lo mejor de nosotros entonces: la juventud y la fe. Y además, era guapísima. Por eso, que desde hace tres décadas y media Pepa Flores sea invisible, que esté alejada de nosotros y no nos haga sonreír, bailar, escuchar, aplaudir, recordar o pensar, dice mucho, y dice mal, del lugar que hoy habitamos. Incluso en contra de su voluntad, Marisol sigue siendo el símbolo de esta España que, como ella misma, pudo serlo todo y no fue. La una porque no quiso, y la otra porque no supo".

El verano de Nando Escribano en 'Espejo Público'

El ex presentador de Mediaset ha querido despedir el mes de agosto con esta imagen en el plató de 'Espejo Público', programa con el que ha colaborado durante esta temporada estival. Se le ve radiante junto a sus compañeras en el último programa antes del programa de Susanna Griso.

Las nuevas mascarillas de Carlos Sobera en 'First Dates'

El presentador ha compartido esta imagen con todo el equipo del programa de Mediaset mientras que preparan la reapertura del restaurante más romántico de toda la televisión. Las mascarillas les quedan de lujo.

La puesta de sol de Eva González

La modelo y presentadora ha compartido esta imagen de los últimos rayos de sol del mes de agosto en las playas de Cádiz. Seguro que este paseo por la arena del mar ha servido para cargar las pilas de cara a los nuevos proyectos.

El estreno de Martínez-Almeida

El número dos del Partido Popular, Teodoro García Egea, ha compartido esta imagen con el alcalde de Madrid y portavoz de los populares a nivel nacional, José Luis Martínez-Almeida tras su última intervención en el atril de la calle Génova.

El guiño de Carlota Corredera a Rocío Jurado

La presentadora de Mediaset ha querido tener este bonito gesto con la que para ella, y para muchos españoles, ha sido una de las artistas más importantes de la historia de nuestro país en el ámbito musical.

