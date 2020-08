Imágenes del día: Herrera disfruta de sus últimos días de vacaciones y la desconocida afición de García Egea

Últimos coletazos del mes de agosto, que está a punto de expirar, y nuestros famosos que están aprovechando al máximo sus días de descanso y sus vacaciones. Es el caso del comunicador líder de la radio nacional, Carlos Herrera, que ha pasado una tarde de sábado de lo más interesante en un bonito paraje de Castilla y León.

También aprovecha junto a su familia estos días de vacaciones obligadas por el coronavirus el cantante Manu Tenorio, en este “atípico verano” sin apenas conciertos. Lo mismo que la presentadora Carlota Corredera que presume de las playas que hay en su tierra natal. Mientras, el político del PP, Teodoro García Egea disfruta también el mar con una de sus aficiones más desconocidas, la pesca. Y uno al que ya se le han acabado las vacaciones es el también cantante Antonio Orozco que anuncia que regresa al trabajo con las pilar cargadas y “más inspiración que nunca”, así que prepárense.

Los seguidores de Eugenia Martínez de Irujo han podido conocer sus primeros chapuzones en el agua hace 46 años. Por su parte, la mediática colaboradora de televisión, Rosa Benito, presume de su nueva mascarilla personalizada con la foto de “la más grande”, Rocío Jurado.

Herrera y “esas cosas deliciosas de España”

El comunicador líder de la radio nacional, Carlos Herrera, ha tenido un sábado entretenido haciendo una de las cosas que más le gusta: conocer España. En esta ocasión, y como él mismo cuenta a todos sus seguidores en redes sociales, ha visitado “un museo dedicado a la pescadería en Santa Catalina de Somoza”, situado en Maragatería, una comarca situada en la zona central de la provincia de León, en la comunidad autónoma de Castilla y León. Como el propio Herrera asegura, es una de “esas cosas deliciosas de España”. Por cierto, distancia de seguridad y mascarilla, como las circunstancias obligan y que no son impedimento para disfurtar de nuestra tierra.

Eugenia Martínez de Irujo en sus primeros chapuzones en el agua

Muchos de nuestros famosos no tienen ningún reparo en compartir con todos sus seguidores en redes sociales fotografías de cuando eran pequeños. Este es el caso de Eugenia Martínez de Irujo, la que fuera esposa del torero sevillano Francisco Rivera “Paquirri”, quien ha subido una simpática fotografía de “cuando daba clases de natación”. Era el año 1974, como ella misma desvela.

El lado positivo del “atípico verano” que vive el cantante Manu Tenorio

El ex concursante de Operación Triunfo Manu Tenorio está disfrutando durante estos días de “un verano atípico sin duda”, aunque como el mismo reconoce “esta situación me ha traído la oportunidad de disfrutar más tiempo con la familia”. Y es que no hay que olvidar que la crisis generada por la pandemia del coronavirus a reducido casi a la mínima expresión los conciertos musicales, por lo que músicos y cantantes que, en circunstancias normales, estarían girando sin descanso por todo el territorio nacional, están pudiendo disfrutar de otros placeres que, por su trabajo, no les era posible desde hace años.

Rocío Jurado, siempre presente para Rosa Benito y su hija Rosario Mohedano

Regalo muy especial el que ha recibido la colaboradora de televisión Rosa Benito y su hija, la cantante, Rosario Mohedano. Una mascarilla personalizada con sus nombres de un lado y, de otro, la cara de “la más grande”, Rocío Jurado. “Ella siempre con nosotras”, asegura la que fuera cuñada de la cantante chipionera. Un regalo que ya lucen con mucho orgullo.

Carlota Corredera, la mejor embajadora del paraíso en el que nació

Nuestros famosos, siempre que pueden, no dudan en presumir de su tierra. Es precisamente lo que ha hecho la conocida Carlota Corredera, una de la presentadoras del popular programa de televisión ‘Sálvame’, de Telecinco, quien ha compartido un vídeo con unas preciosas e idílicas imágenes de “la Praia de Menduiña, Aldán, Cangas de Morrazo”, en Pontevedra. ¡Vaya aguas!

La afición desconocida del Secretario General del PP, Teodoro García Egea

La situación política que atraviesa nuestro país es bastante complicada, y el estrés y ritmo de trabajo al que están sometidos nuestros políticos es mucho. Por lo que no es raro que aprovechen cada momento libre que tengan para disfrutar de sus aficiones. Este es el caso de Teodoro García Egea, Secretario General del PP, quien ha pasado este sábado una interesante tarde de pesca en el mar Menor.

Orozco vuelve al trabajo después de 30 días navegando

Nada más y nada menos que 2650 km. ha recorrido el cantante Antonio Orozco a vela, en una regata de 30 días “de mar adentro y de todos mis adentros, de luchas de frentes de nuncas y ahoras”. Un verano diferente también para el cantante, que después de recogerlo todo ha indicado a todos sus seguidores que “volvemos al trabajo, con más ganas y más inspiración que nunca”. Seguro que nos traerá cosas muy buenas.

