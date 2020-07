Imágenes del día: las primeras palabras de Pilar Rubio tras ser madre y la nueva canción de Aitana con Morat

Las últimas horas han estado muy activas en redes sociales. La imagen más bonita y más tierna de este domingo la han protagonizado Sergio Ramos y Pilar Rubio. Los dos han vuelto a ser padres de un bebé varón que ha nacido sano que han querido compartir a través de sus redes sociales. En la imagen se puede comprobar a la presentadora en buen estado tras dar a luz con su niño apoyado en su pecho, mientras que el jugador del Real Madrid mira a cámara y sonríe. Otra alegría más para el capitán del club madrileño tras hacerse con la 34º Liga hace escasamante dos semanas. El niño de la pareja de hecho ya tiene nombre, y ha levantado sensaciones en las redes sociales ya qu han decidido ponerle Máximo Adriano.

También ha sido noticias durante estas últimas semanas la muerte del marido de Paz Padilla, Antonio Juan Vidal. Las muestras de cariño que ha recibido la presentadora y humorista han sido muchas, pero ella misma ha querido compartir hoy, una semana después de su muerte, cómo se siente a través de un mensaje que va a soprender a muchos de sus seguidores.

El nuevo look de Carmen Lomana, la despedida que le han brindado en 'Mediaset' al director de 'Viva la vida' y las nuevas gafas de Adara han son otras curiosas imágenes que nuestros famosos han querido compartir en redes sociales.

Ramos y Pilar Rubio, padres de nuevo

Al filo de las 19:00 de la tarde ha nacido el nuevo hijo de Sergio Ramos y Pilar Rubio. Un niño chico que ha nacido a las 18:56 de la tarde y que ha pesado 3.270 kilos. El nombre que el futbolista y la presentadora han puesto al que ya es, su cuarto hijo, ha generado sensación: Máximo Adriano. Ambos han querido aprovechar este bonito momento para poder compartilo a su redes, algo que ha sido muy seguido en Instagram y han sido muchos los que han querido mandar un mensaje de enhorabuena a la pareja.

Las nuevas gafas de Adara

Adara Molinero ya ha vuelto de sus vacaciones a la capital. Tras haber pasado unos días de descanso en Ibiza junto al ex concursante de 'Mujeres, Hombres y Viceversa', la de Mediaset ha aprovechado el domingo para estrenar unas nuevas gafas. No sabemos si la ex de 'Gran Hermano' ha tomado tanto el sol que ha perdido algo de vista, pero ella misma ha reconocido que con las que tenía no veía nada. Y estas le quedan muy bien.

El bañador de Carmen Lomana para lucir cuerpazo este verano

Carmen Lomana ha seguido imparable durante las últimas horas. Ha querido compartir a través de sus redes sociales el nuevo bañador que va a marcar tendencia en las próximas semanas, donde también ha dejado ver parte de su cuerpo. Además de un moreno que le sienta muy bien, la empresaria ha dejado a sus seguidores sin palabras con el buen estado de su físico. Se le ha podido ver con una pamela y unas gafas de sol que nada envidian a las jóvenes famosas que salen en revistas del corazón.

Las primeras imágenes de la nueva canción de Aitana con Morat

La ex concursante de 'Operación Triunfo', Aitana, ha compartido a última hora de la noche las primeras notas de su nueva canción con otro cantante español conocido, Morat. Aunque no se puede saber cómo va a ser una de las canciones propias del verano, los seguidores de ambos compositores están deseando de que llegue la fecha de su estreno, prevista para el día 30 de julio, y poder ponerla en el coche a todas horas. Habrá que estar muy atentos a lo que pueda ocurrir.

La despedida de Toñi Moreno

La presentadora de 'Viva la vida' en época de verano, Toñi Moreno, se ha querido despedir del director de su programa, Raúl Prieto, que hoy ha cogido vacaciones para todo el mes de agosto. En la imagen que ha compartido se puede ver a los dos, amigos desde hace más de veinte años, en el sofá tan característico del programa. Mientras Raúl Prieto, director de este espacio vespertino los fines de semana, se va de vacaciones, Toñi Moreno será la encargada de sacar adelante el programa dedicado al ámbito social hasta que Emma García estrene nueva temporada en septiembre.

"Amigos desde hace más de veinte años y nunca habíamos trabajado juntos !!!!! Mi director Raúl Prieto que se va de vacaciones hoy !!! Te quiero una jartá!!!! Vamos", ha dicho Moreno en sus redes sociales.

La bienvenida a Madrid de Beatriz Luengo

La cantante y compositora Beatriz Luengo ha vuelto a Madrid esta misma semana para ponerse a tono de cara a septiembre. Así lo ha hecho saber ella misma a través de su perfil oficial de Instagram, donde se ha podido ver con su correspondiente mascarilla y unas uñas rojas características de la compositora.

El contundente mensaje de Paz Padilla una semana después

Hace una semana que para la humorista Paz Padilla ha cambiado la vida. El pasado domingo pudimos conocer una sorprendente noticia que ha dejado impactado a muchos: la muerte de su marido, Antonio Juan Vidal, tras padecer un tumor cerebral que no ha podido superar. Desde entonces poco o nada se ha podido saber de la presentadora de 'Sálvame', sólo algún post de Instagram que ha ido compartiendo en sus redes. Pero hoy sí ha querido expresar cómo se siente, y abrirse a sus fans.

"Hoy hace una semana que perdí al amor de mi vida. Quiero agradeceros vuestro apoyo y los miles de mensajes. Me conmovió enormemente las flores que, de forma anónima, recibimos en el tanatorio. Gracias a los amigos que se desplazaron para estar conmigo en esos momentos difíciles, a esos reportajes tan bonitos y al trato tan humano. Los compañeros que cada día me dicen que me quieren y me mandan energía. He vivido una historia de amor corta pero muy intensa, se que su amor vivirá en mi para siempre. Ahora estoy de retiro, atravesando el desierto más duro de mi vida, donde solo veo piedras en el camino. Él me ayudará a encontrar mi destino. Soy un animal herido, pero avanzando", ha explicado.

