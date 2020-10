Imágenes del día: la despedida de Pastora Soler a su padre y la reflexión de Marta López

Este jueves la noticia más destacada sin duda ha sido que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha rechazado las medidas impuestas por el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que restringían desde el viernes 2 de octubre la movilidad en diez municipios de la región, entre ellos la capital, al entender que son "una injerencia de los poderes públicos en los derechos fundamentales de los ciudadanos sin habilitación legal que la ampare".

Sobre esto se han querido manifestar la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y la exportavoz del PP, Cayetana Álvarez de Toledo. Ambas líderes consideran una buena noticia que los jueces hayan aceptado su petición, pero piden responsabilidad a los madrileños para este puente de octubre.

Otra de las noticias, en este caso más triste que la primera- meramente política- es el que ha ofrecido este jueves la cantante española Pastora Soler. Ha hecho saber a sus seguidores a través de redes sociales la muerte de su padre, y lo ha hecho con una bonita despedida que ha acompañado con una foto juntos cuando esta era pequeña.

El mensaje de Pastora Soler

La cantante ha publicado este jueves una imagen junto a su padre, quien ha fallecido este jueves. Ambos mantenían una relación estrecha y le ha querido dar un homenaje a través de sus redes. "Buen viaje papá!! Siempre serás mi héroe!!!", le ha dicho.

La buena compañía de Carlos Herrera

El periodista y director de 'Herrera en COPE' ha compartido este jueves una fotografía rodeado de buena compañía. Ha compartido una instantánea con su hermano en un coche, donde dirigen sus miradas hacia la cámara

La disyuntiva de Cayetana Álvarez de Toledo

La exportavoz del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, ha compartido este jueves una reflexión en su perfil de Instagram. Ha explicado que el debate entre la Monarquía y la República realmente es un debate entre "Constitución o Caos".

El nuevo amigo de Sonia Ferrer

Sonia Ferrer ha querido dejar claro que ella no tiene mano con los animales, pero lo ha hecho de una forma un tanto peculiar. ¿Cómo? Al lado precisamente de un animal y sonriendo junto a él. "Si tengo mano con los animales se dice y no pasa nada", ha explicado.

Isabel Díaz Ayuso, protagonista este jueves

La Comunidad de Madrid y el Gobierno de España han mantenido este jueves una serie de conversaciones después de que el TSJM diera un varapalo judicial al Gobierno. "Con Madrid", se ha posicionado siempre la presidenta regional.

El mensaje a Marta López

La colaboradora de Mediaset, Marta López, ha compartido este jueves una instantánea en la que ha querido compartir un mensaje un tanto especial que le han dedicado y que le ha gustado mucho. "Ayer un amigo mío me dijo esta frase “si me quedara 1h de vida, la pasaría contigo”Juro que es de lo más bonito que me han dicho en la vida��", ha dicho.

