Imágenes del día: la despedida de los famosos a Rosa María Sardá y el vídeo de Arturo Valls con Michael Jordan

La muerte de Rosa María Sardá a los 78 años ha marcado la jornada en las redes sociales de los famosos. Han sido muchos los rostros conocidos de nuestro país, especialmente del mundo de la interpretación y del espectáculo, los que han querido mostrar su cariño y su respeto a la actriz catalana ganadora de dos premios Goya.

Además, cuando España encara los últimos días de la desescalada tras los peores momentos de la pandemia del coronavirus, la actividad de los famosos en las redes va volviendo poco a poco a la normalidad. Muchos de ellos lo han hecho tirando de hemeroteca. Así por ejemplo, Tamará Falcó ha recuperado una foto con su look anterior para pedir la opinión de sus seguidores, mientras que Arturo Valls ha recordado su encuentro con el legendario jugador de baloncesto Michael Jordan durante el partido del All Star cuando trabajaba en el programa de televisión 'Caiga quien caiga'. A continuación repasamos las imágenes más importantes de la jornada.

Los famosos dicen adiós a Rosa María Sardá

Este martes nos dejaba una de las grandes damas del cine español, Rosa María Sardá. La actriz y humorista catalana ganó dos goyas como mejor actriz de reparto, por "Sin vergüenza" y "¿Por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo?" y recibió en 2010 la Medalla de Oro de la Academia del Cine español.

Han sido muchos quienes a lo largo de las últimas horas han querido brindar su último adiós a Sardá. Entre ellos han estado las también actrices Paz Padilla y Anabel Alonso, el cantante Manu Tenorio o la presentadora de televisión Toñi Moreno. "Una de las actrices y persona(s) más grande(s) que he conocido y admirado, buen viaje compañera!!! Y mucha fuerza a su hermano que lo quiero con todo mi alma", ha escrito Padilla en su cuenta de Instagram.

El uno contra uno frustrado de Arturo Valls y Michael Jordan

Uno de los contenidos audiovisuales más comentados en las últimas semanas ha sido 'El último baile', una serie documental sobre el exjugador de los Chicago Bulls Michael Jordan. Pues bien, el presentador de televisión Arturo Valls ha dicho alto y claro que "mucho Michael Jordan mucho 'Último baile' pero conmigo no se atrevió". Y es que Valls ha compartido con sus seguidores un fragmento del programa 'Caiga quien caiga' en el que aparece entrevistando a la estrella del baloncesto durante el fin de semana del All Star de 2002. En las imágenes se puede ver cómo Valls "reta" a Jordan a uno contra uno, pero este no está muy por la labor.

En el vídeo, Valls también hace una pequeña entrevista al actor Samuel L. Jackson, que atendía al partido, y que le dice a Valls que le recuerda por su aspecto a Vicent Vega, el personaje interpretado por John Travolta en 'Pulp Fiction' y compañero de Jackson en aquella película.

Las dudas en el look de Tamara Falcó

La influencer y reciente ganadora de MasterChef Celebrity Tamara Falcó tiene dudas estéticas y para ello ha acudido a sus seguidores. "¿Pelo largo o corto?", ha escrito Falcó, que ha subido una fotografía en la que aparece con melena para que sus fans puedan compararla con las más recientes, que muestran el look actual de la hija de Isabel Preysler. El veredicto casi unánime de sus seguidores es que de las dos formas está "guapísima".

La felicitación de Santiago Abascal a su abuela

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha sacado a relucir su lado más familiar y ha querido felicitar a su abuela por su 91 cumpleaños. Para ello, el líder de Vox ha colgado una foto paseando con ella cogida del brazo. Se trata de la abuela gallega de la familia, de la parte Álvarez, madre de la madre de Abascal, María Isabel Conde Álvarez.

La mascarilla más 'trendy' de Andrea Levy

Parece que por delante todavía quedan muchos meses en los que será necesario llevar mascarilla a pesar de que lo peor del coronavirus parece haber pasado. Es por eso que muchos están optando por innovar un poco en el diseño de sus mascarillas. Es el caso de Andrea Levy, concejala de Cultura, Turismo y Deportes del Ayuntamiento de Madrid, que ha compartido en Instagram algunas fotos luciendo mascarillas con estampados de lo más estivales.