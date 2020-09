Imágenes del día: la aventura de Sofía Suescun y la nueva etapa de Dani Rovira tras superar su enfermedad

Las últimas horas en redes sociales han estado muy marcadas por los nuevos pasos que están dando en su vida cotidiana nuestros famosos. Uno de ellos es Dani Rovira. El actor hace unos meses, en pleno confinamiento, contó a la opinión pública a través de sus redes sociales que sufría una leucemia por la cual ha tenido que estar recibiendo sesiones de quimioterapia y radioterapia en pleno confinamiento

Un duro trance, en medio de la pandemia que ha azotado al mundo, pero que el peculiar humor del actor ha hecho que sea algo más positivo. Un nuevo paso también ha dado David Cantero, el presentador de Informativos Telecinco, que este lunes se ha reincorporado a su puesto de trabajo después de haber disfrutado su mes de vacaciones.

Otro de los que ha dado 'un paso' ha sido Kiko Jiménez, el novio de Sofía Suescun. El motivo, no en vano, ha sido muy diferente, ya que ambos disfrutan de unos días de amor en Navarra.

La vuelta de Cantero de vacaciones

David Cantero, el presentador de Informativos Telecinco, este lunes se ha reincorporado a su puesto de trabajo después de haber disfrutado su mes de vacaciones. Lo ha hecho junto a su compañera Isabel Jiménez, pero en esta ocasión no han podido abrazarse tras el regreso de Cantero y se han tenido que conformar con el nuevo saludo al más estilo coronavirus.

Pablo Iglesias entre bambalinas

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha concedido este lunes una entrevista a Público en el cual ha comentado la actualidad más reciente a su parecer. En redes nos ha dejado ver cómo ha sido grabarlo. En esta entrevista también se ha dejado ver con su nuevo 'look'.

La reflexión de Esteban González Pons

Este lunes el eurodiputado González Pons ha compartido la siguiente reflexión:

"Hay que reconocer que alguna de las novedades que ha traído la llamada «nueva normalidad», un eufemismo para referirse a esta «rutina de infecciosos» que nos imponemos, se echaba de menos y no estaría mal que se quedase. Me refiero, verbigracia, a que por fin en el baño de todas las gasolineras cuando abres el grifo sale agua, ¡increíble!, por no mencionar que además ahora en los bares siempre se encuentra jabón en el lavabo y papel en el excusado a disposición del cliente, ¡un milagro! Tampoco me parece mal lo de la llamada «distancia social», que en realidad no es más que un poquito de por favor de distancia física. Considero un adelanto dejar de ir pegados, sudoración con sudoración, en el autobús, que no te llenen de perdigones hablándote a un palmo de la nariz o que el usuario distinga un ascensor de una lata de sardinas.

Fragmento de mi columna “Gracias al virus hay jabón en el baño de los bares”

El paso de Dani Rovira que deja atrás su enfermedad

El actor Dani Rovira, en pleno confinamiento, compartió la opinión pública a través de sus redes sociales que sufría una leucemia por la cual ha tenido que estar recibiendo sesiones de quimioterapia y radioterapia en pleno confinamiento. Una vez recuperado, ha querido comenzar a hacer su vida antes de que sufriese dicha enfermedad.

La primera entrevista de 'El Hormiguero'

Pablo Motos ha arrancado este lunes nueva temporada de la mano de una de sus mayores apoyos en el programa, Tamara Falcó. La entrevista no ha tenido desperdicio. Ha habido momentos para la parte más seria y también para la parte más entretenida, donde la hija de Isabel Preysler ha contado lo más curioso.

El último paso de Kiko Jiménez

El novio de Sofía Suescun, la peculiar concursante de 'Gran Hermano', ha compartido un vídeo en redes sociales en el cual se le ve dar lo que podría denominarse "el salto de su vida.

