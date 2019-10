La imagen del pasado de David Bisbal que se ha hecho viral en Twitter

Todos recordamos cómo saltó a la fama David Bisbal allá por 2001. Aquellos rizos de su juventud, que ya pasaron a la historia, permanecen como un recuerdo imborrable de principios de siglo en nuestro país. Tanto es así que ahora han vuelto a salir a la palestra en Twitter, gracias a la habilidad con los montajes fotográficos de una usuaria de esta red social.

Quizá inspirada por la colaboración de Bisbal con una conocida marca de fideos, la tuitera en cuestión colgó una imagen en la que se puede ver a una niña asiática degustando... ¡un plato con los rizos del intérprete de Bulería! El parecido de estos con el alimento sopero ha provocado la carcajada generalizada entre todos aquellos que se han encontrado con el mensaje en la red social de los 140 caracteres.

Embeces me hago mucha gracia. pic.twitter.com/greUSKwtrZ — �� LaLa �� (@LalaChus3) October 10, 2019

“Llevo riéndome media hora”, era una de las respuestas. “He quitado la foto de mi madre del salón y he puesto esta”, decía otro tuitero. “Recuerdo desbloqueado”, tiraba de nostalgia una usuaria más. E incluso hubo quienes asociaron la foto con la ya mencionada publicidad de fideos en la que aparece Bisbal.

He quitado la foto de mi madre del salón y he puesto esta — Fran Valenzuela (@FranValenzueIa) October 13, 2019

Queda claro que el look primigenio del almeriense no ha sido olvidado. Ya hace años que el cantante surgido de Operación Triunfo no luce el pelo rizado, pero muchos siguen echándolo de menos. Tras hacerse virales, la eterna pregunta sobre sus rizos y la posibilidad de que vuelvan algún día cobra sentido una vez más.

Algunos incluso se tomaron a mal que la imagen vintage de Bisbal sea aireada. “Queda muy feo, muy raro este montaje. Lo siento, si fuese como más real la foto pues...”, se comentaba por un lado. “Esto qué es, ¿una burla o algo hacia él?”, se respondía con cierta indignación por otro. Pero, ante todo, prevaleció el sentido humorístico original de la imagen. Símbolo (en su parte relativa a Bisbal) de aquellos tiempos en los que el Cabo de Gata se hizo más internacional que nunca. Todo por un chaval de 22 años que cumplió su sueño de ser cantante.