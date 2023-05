IESE y Esade, repiten como segunda y cuarta mejor del mundo en formación de directivos, según Financial Times

IESE Business School y Esade Business School se han situado de nuevo entre las diez mejores escuelas de negocio del mundo en formación de directivos y vuelven a ocupar el segundo y cuarto puesto, respectivamente.

Así lo recoge el ranking 'Executive Education 2023' de Financial Times, al que ha tenido acceso Europa Press, que ha situado a IESE Business School en la segunda posición de la clasificación y a Esade Business School como cuarta mejor escuela de negocios del mundo en formación de directivos.

Al igual que en la edición anterior, el primer puesto del ranking de Financial Times es para HEC Paris, seguido de IESE Business School, que también ocupó la segunda posición en 2022; Insead, en Fontainebleau (Francia) en tercera posición; y ESADE Business School en cuarto lugar, mismo puesto de la clasificación que en el anterior ejercicio.

Completan la clasificación de las diez mejores escuelas de negocios del mundo en formación de directivos London Business School, International Institute for Management Development (IMD), Fundaçao Dom Cabral, University of Michigan: Ross, Essec Business School, SDA Bocconi School of Management y SMT Berlín.

Tras conocer los resultados del ranking, el director de Esade Executive Education, Josep Franch, ha valorado que la consolidación de la institución académica como la cuarta mejor escuela del mundo en formación ejecutiva destaca "la excelencia y la calidad" de sus programas, que, en sus palabras, "están diseñados para la adquisición, la actualización y el desarrollo de las competencias que precisan los directivos a la hora desenvolverse en el contexto actual, marcado por la complejidad y la diversidad, y donde la tecnología es protagonista".

Para dar respuesta a las necesidades tanto de directivos como de empresas, Esade ha desarrollado una formación "altamente personalizada, flexible y especializada" basada en las últimas tecnologías inmersivas.

El ranking Executive Education de Financial Times está elaborado a partir de la opinión de los participantes, y se desglosa en dos apartados: formación abierta (Open) y formación a medida para empresas (Custom). En Open, Esade Executive Education ha ascendido un puesto este año y se ha colocado como el tercero mejor del mundo.

"Los programas Open han sido reconocidos como los terceros mejores del mundo, destacando por la orientación 360º de su experiencia educativa", explica Josep Franch.

Dentro del apartado a programas Custom, o a medida para empresa, la publicación británica ha colocado a Esade Executive Education en el 12º puesto mundial.

"Estos resultados refuerzan nuestra aspiración de convertirnos en el partner de referencia en Lifelong Learning para individuos y organizaciones, reconocidos por la innovación docente, los contenidos de vanguardia y la formación en valores", concluye Franch.