¿Es el ibuprofeno contraproducente para combatir el coronavirus?

El ministro francés de Sanidad, Olivier Véran, ha hecho estallar la polémica este fin de semana al recomendar a través de las redes sociales que el consumo reiterado de fármacos antiinflamatorios, como el ibuprofeno, podría ser contraproducente en la lucha contra el coronavirus. Unas declaraciones que han suscitado un fuera debate entre los propios expertos, que no terminan de estar de acuerdo en debatir o seguir las recomendaciones del ministro francés.

EL MINISTRO FRANCÉS ALERTA SOBRE EL IBUPROFENO

En una publicación a través de su perfil personal en redes sociales, el ministro de Sanidad de Francia, Olivier Véran, avisaba en un tuit: “Tomar medicamentos antiinflamatorios (ibuprofeno, cortisona, ...) podría ser un factor en el empeoramiento de la infección. Si tiene fiebre, tome paracetamol”.

⚠️ #COVIDー19 | La prise d'anti-inflammatoires (ibuprofène, cortisone, ...) pourrait être un facteur d'aggravation de l’infection. En cas de fièvre, prenez du paracétamol.

Si vous êtes déjà sous anti-inflammatoires ou en cas de doute, demandez conseil à votre médecin. — Olivier Véran (@olivierveran) March 14, 2020

Un aviso que ha pillado a todos por sorpresa, porque no son pocos los españoles que consumen habitualmente este tipo de antiinflamatorios. De hecho, muchos de ello lo están haciendo estos días como arma para combatir los síntomas generados por el COVID-19. Por ello, continúa Véran en su perfil en redes sociales: “Si ya está tomando medicamentos antiinflamatorios o tiene dudas, consulte a su médico”.

IBUPROFENO: ACUSACIONES DE BULO O FAKE NEW

Sin embargo, no han sido pocos los especialistas que subrayan que esta polémica no es otra cosa que un bulo o una fake new. José Antonio López Guerrero, profesor y director del grupo de neurovirología de la Universidad Autónoma de Madrid, ha pasado por los micrófonos del Fin de Semana de COPE para destacar que se trata de una noticia falsa.

“Es una fake new”, aseguraba. López Guerrero es miembro de la Junta Directivo da la Sociedad Española de Virología, y ha confesado que la responsable del Centro de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III de Majadahonda les “ha asegurado que es un bulo”. “Hay que tener mucho cuidado porque hay mucha persona sensible que utiliza mucho antiinflamatorio no esteroideo, como ibuprofeno y paracetamol, y estas informaciones pueden hacer mucho daño”, avisa a la población, a la que insta a no hacer caso a la polémica.

BULOS QUE PUEDEN HACER MUCHO DAÑO

“Estamos hablando de un virus que hace tres meses no existía, y que nuevas publicaciones y estudios contrastados y, cualquier novedad en este sentido, nos debe llegar desde el Ministerio de Sanidad”. Se refiere, por tanto López Guerrero, al Ministerio de Sanidad de España, y entona la autocrítica de los propios especialistas: “A veces los médicos nos dejamos llevar al intentar hacer lo mejor posible nuestro trabajo y caemos en estos bulos que pueden hacer mucho daños”.

PODRÍA SER CONTRAPRODUCENTE

Sin embargo, fuentes sanitarias y especializadas en microbiología han confirmado también a la cadena COPE que se trata de una realidad: los antiinflamatorios podrías afectar a cómo combate el cuerpo al COVID-19. Por tanto, desaconsejarían el consumo excesivo de este tipo de medicamentos durante el aislamiento mientras dure el estado de alarma.

En cualquier caso, las opiniones contrastan de un punto al otro, por lo que muchos sanitarios aconsejan el consumo de paracetamol en cualquier caso para combatir los síntomas.