Un hostelero se hace viral al responder una reseña negativa por no abrir en Navidad: "Te lo haces mirar"

Los rifirrafes en la hostelería son habituales entre clientes y propietarios. Se dice que siempre el cliente tiene la razón, pero hay momentos en los que el dicho no se puede aplicar. Todo esto se ha amplificado con la aparición de internet y las famosas reseñas. Ese elemento que es tan codicioso para los locales, con el objetivo de mejorar su imagen y atraer más atención sobre el bar o restaurante, se ha convertido también en una fuente de comentarios que son una mina para las redes sociales a la hora de viralizarse.

En España, los bares son un espacio de ocio bastante habitual, dado que es un punto de encuentro o un lugar para reunirse con los amigos o la familia. Es por ello por lo que solemos pasar muy buenos momentos allí, aunque no siempre es así. En algunas ocasiones, tanto el servicio como el cliente convierten esta experiencia en algo desagradable. Respecto a esto, gracias a internet, han surgido una serie de espacios donde los clientes pueden compartir sus experiencias en los diferentes establecimientos y ponerles puntuación.

Sin embargo, en algunas ocasiones, estas plataformas se convierten en campos de batalla entre el cliente y el hostelero por una mala reseña o puntuación. A pesar de ello, parece que estas reseñas tienen otros motivos ocultos que no conocíamos hasta ahora. Hay incluso otros dueños de locales que se esconden tras algunos comentarios negativos con el objetivo de hundir al otro local. No es el caso que se ha viralizado en las últimas horas. En Valencia, el restaurante Tintapea Nou Mestalla está en boca de todos después de lo sucedido recientemente.

Falta de empatía

Todo comenzó con un comentario de un usuario puntuando con una estrella de cinco al local: "Hemos venido desde Castellón y habíamos pensado en cenar en este sitio, adrede y para nuestra sorpresa pone que está cerrado por vacaciones, cosa de la cual no informan en ningún sitio. Decepcionados". Esta persona además acompaña la reseña con una foto algo borrosa del cartel en el restaurante en el que anuncian estas vacaciones "del 24 de diciembre a las 16:00 horas hasta el 3 de enero a las 08:45".





El propietario de Tintapea Nou Mestalla dio una respuesta contundente: "Es el comentario más desafortunado que he leído en los 7 años que llevamos abiertos al público. En vez de alegrarte porque una plantilla de un negocio de hostelería puede disfrutar de vacaciones en Navidad te sientes decepcionada, te lo haces mirar de verdad. Además de llevar ese cartel puesto desde el 10 de diciembre en la fachada del local, resulta que en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook está bien visible que nos tomamos unos días de vacaciones porque aunque no se te haya ocurrido también nos gusta disfrutar de nuestra familia no solo darte de cenar a ti. La próxima vez te mandaremos un burofax personalizado para informarte de nuestras vacaciones, pero si no hay próxima lee atenta: mejor".