Un hostelero se hace viral por la oferta de trabajo que le plantea a un camarero: "No busco sindicalistas"

En España, los bares son un espacio de ocio bastante habitual, dado que es un punto de encuentro o un lugar para reunirse con los amigos o la familia. Es por ello por lo que solemos pasar muy buenos momentos allí, aunque no siempre es así. En algunas ocasiones, tanto el servicio como el cliente convierten esta experiencia en algo desagradable.

Actualmente, es un negocio muy afectado por la situación actual, concretamente de los trabajadores. Por lo general, los camareros y cocineros ejercen su profesión en muy malas condiciones, ya que cuentan con sueldos muy bajos y turnos inhumanos que superan la jornada completa.

Respecto a esto, gracias a internet, han surgido una serie de espacios donde los clientes pueden compartir sus experiencias en los diferentes establecimientos y ponerles puntuación. De esta manera, quienes se encuentren en búsqueda de un bar o restaurante para pasar un buen rato, podrán contar con las opiniones de otras personas que han ido y así poder facilitar su elección.

Sin embargo, en algunas ocasiones, estas plataformas se convierten en campos de batalla entre el cliente y el hostelero por una mala reseña o puntuación. Aunque a veces estos conflictos se dan directamente entre camarero y propietario, a través de conversaciones de WhatsApp.





"Que se le respeten las condiciones laborales"



Ha sido una una persona que se encarga da mandar ofertas a quienes buscan empleo quien ha compartido con la cuenta de Twitter @SoyCamarero, quien se encarga de publicar la verdad sobre esta profesión a raíz de las experiencias de otros compañeros, la forma de un propietario de un bar de ofrecerle trabajo.

“Hola, Jenifer, ¿sabes de gente para trabajar en sala?”, comienza diciendo el empresario. Ante esto, ella pregunta por las condiciones del puesto: "¿Con qué condiciones?". "Eso lo hablamos en la entrevista, pero gente buena. Que quiera currar", se limita a decir el hostelero.

No obstante, la mujer insiste: "Ya, claro. Pero no te puedo enviar gente buena si no me dices las condiciones". "No busco sindicalistas. Busco gente que quiera currar pagando bien", zanja el empresario sin querer decir más al respecto. "Jajajjaa. Pues lo siento, solo envío a gente a la que se le respeten las condiciones laborales. Mersi", corta ella, muy clara.

Preguntas por las condiciones laborales de un puesto de trabajo = sindicalista. pic.twitter.com/Zv9QCaCJcD — Soy Camarero (@soycamarero) January 9, 2023